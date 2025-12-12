lucrări la colegiul „goga” din sibiu după scurgerile de gaze: școala rămâne închisă mai mult de o zi

Peste 1.000 de persoane, elevi și profesori, au fost evacuate joi din incinta Colegiului Național „Octavian Goga” din Sibiu, ca urmare a pornirii alarmei de gaz. Echipaje specializate din cadrul ISU Sibiu au efectuat măsurători și au depistat scurgeri la conductele de alimentare cu gaz. Școala a fost închisă, iar acum au loc lucrări de reparație.

O adevărată desfășurare de forțe a avut loc, joi, la Prefectura din Sibiu și la Colegiul „Octavian Goga”, acolo unde s-a resimțit miros de gaz. Pompierii din cadrul ISU Sibiu au securizat zona, iar toate persoanele aflate în clădiri au fost evacuate. În timp ce în clădirea prefecturii nu au fost înregistrate valori care să indice prezența gazului, instituția a fost redeschisă, iar activitatea cu publicul a fost reluată. (DETALII AICI)

La Colegiul „Octavian Goga”, în schimb, au fost identificate scurgeri de gaze la conductele de alimentare cu gaz. Pentru siguranță, alimentarea a fost închisă, iar vineri elevii au desfășurat orele online. (DETALII AICI)

În prezent, la școală au loc lucrări de reparații. „În acest moment au loc lucrări de reparații la conducta de alimentare. Reluarea cursurilor depinde de finalizarea acestor lucrări”, a precizat Andra Tischer, directorul Colegiului Național „Octavian Goga” din Sibiu.