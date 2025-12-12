magia crăciunului prinde viață în catedrala mitropolitană „sfânta treime” din sibiu: au fost sute de colindători/ foto

Peste 400 de elevi au răsunat cu colindurile sfinte în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, joi, 11 decembrie.

Cetele de colindători, provenind din mai multe școli din județul Sibiu, au fost întâmpinate de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Locașul de cult a fost plin de copii, părinți, bunici și cadre didactice, care au celebrat împreună Nașterea Domnului.

Evenimentul a reunit și oficiali din domeniul educațional, printre care prof. Marius Novac, inspectorul general școlar al județului Sibiu, dr. Sorin Joantă, consilierul de învățământ al Arhiepiscopiei Sibiului, și prof. Gabriela Frățilă, inspector școlar pentru Religie.

Potrivit site-ului Mitropolia Ardealului, Înaltpreasfinţitul Laurenţiu i-a binecuvântat pe cei prezenți și le-a mulțumit pentru participare, evidențiind rolul profesorilor și al părinților în educația tinerilor. Ierarhul a subliniat că darul Crăciunului este nașterea Fiului lui Dumnezeu, care S-a jertfit pentru mântuirea oamenilor.

Prof. Marius Novac a transmis, la rândul său, felicitări și recunoștință copiilor și cadrelor didactice pentru implicarea lor. El a declarat că, după peste 30 de ani de experiență în învățământ, astfel de momente îi dau emoții speciale și îl bucură profund.

Copiii s-au unit într-un cor condus de pr. lect. univ. dr. Alexandru Dan Streza, dirijorul Corului „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane, pentru a vesti împreună Nașterea Domnului. La final, ierarhul le-a oferit participanților calendare, agende, iconițe și alte daruri, ca semn al recunoștinței pentru dragostea lor față de tradițiile străbune.

FOTO Costin Chesnoiu