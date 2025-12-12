marecom deschide un nou magazin la sibiu: 20% reducere în prima săptămână la toate produsele

Compania Marecom, producător român de costume bărbătești cu o tradiție de 20 de ani în industria confecțiilor, își extinde prezența în țară și deschide, pe 15 decembrie, un magazin în Sibiu. Noul punct de lucru va fi situat pe strada Doamna Stanca, nr. 3, Șelimbăr, în apropiere de centrul comercial Shopping City, și marchează un pas important în dezvoltarea brandului Marecom, cunoscut pentru calitatea și eleganța costumelor realizate local, la Năsăud.

Cu ocazia deschiderii, clienții vor beneficia de 7 zile de reduceri speciale, în perioada 15-20 decembrie, când toate produsele vor avea un discount de 20%. Este o oportunitate excelentă pentru bărbații care își doresc o ținută business, casual sau de gală, realizată în România, cu atenție la detalii și croieli moderne.

„Deschiderea magazinului din Sibiu este o continuare firească a creșterii noastre. Ne dorim să fim mai aproape de clienții care apreciază eleganța și costumele bine lucrate, produse aici, în România”, au declarat reprezentanții Marecom.

Povestea Marecom a început la Năsăud, unde funcționează și astăzi două magazine – unul pentru bărbați și unul dedicat femeilor. De-a lungul anilor, brandul s-a extins și în alte orașe din regiune, având magazine în Bistrița, Cluj-Napoca și Alba Iulia.

Noua locație din Sibiu își propune să devină un reper pentru bărbații care investesc în imagine, alegând ținute bine croite, durabile și adaptate cerințelor actuale ale modei masculine.

Pentru mai multe informații și inspirație vestimentară, vizitați site-ul oficial www.marecom.ro sau urmăriți Marecom pe rețelele de socializare:

Instagram: @marecomconf

Facebook: Marecom Confecții

TikTok: @marecom.confectii