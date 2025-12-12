noul star al sibiului: anthony smith, pivotul american de 2 metri, promite să schimbe jocul lui csu / exclusiv

Noul pivot al lui CSU Sibiu, americanul Anthony Louis Smith (28 ani) anunță că este gata să impresioneze în a doua parte a acestui sezon sub panourile echipelor adverse.

Ajuns de câteva zile la Sibiu, Anthony Smith s-a adaptat rapid în echipa pregătită de Dan Fleșeriu. Cum se știe, sibienii s-au despărțit de cei doi pivoți străini cu care începuseră sezonul, Parker și Edwards și l-au adus pe Smith, un jucător care măsoară 2 metri și care se anunță util în ambele faze ale jocului.

”Aș spune că m-am adaptat destul de bine, coechipierii mei sunt de treabă, toată lumea se înțelege bine. Stafful este super ok, relaxat și comunică bine, încearcă să se asigure că sunt bine și că am tot ce îmi trebuie, absolut nimic de obiectat” a punctat noul pivot al ”vulturilor” pentru Ora de Sibiu.

Anthony Smiyh spune că CSU și campionatul intern pot reprezenta o rampă de lansare pentru cariera sa în Europa. ”Motivul pentru care am ales CSU Sibiu este că am auzit multe lucruri bune despre Campionatul Național din România în general și știu că este o ligă puternică și competitivă, care poate fi foarte bună pentru CV-ul şi viitorul meu” consideră americanul.

”Am multă energie și sunt atletic”

Noul jucător al lui CSU și-a dezvăluit principalele calități are l-au propulsat în baschetul profesionist. ”Punctele mele forte pe care le aduc pe teren sunt energia neobosită, sunt atletic și dispus să fac orice este nevoie pentru a obține victoria la finalul meciului. Sunt capabil să fac multe lucruri pe teren, depinde doar de ceea ce se cere în momentul respectiv.”

”Vreau să fiu o inspirație pentru cei din jur”

Pe lângă o clasare cât mai bună cu CSU, Smith își dorește să devină un model pentru fanii care vin la Sala Transilvania.

”Obiectivul meu principal este să fiu cel mai bun jucător posibil și să pot oferi familiei mele tot ce are nevoie, la cel mai înalt nivel. În plus, vreau să fiu o inspirație pentru oamenii din jurul meu. Iar un alt obiectiv important pe care îl am cu echipa este să terminăm campionatul pe o poziție cât mai sus în clasament” a anunțat Anthony Smith.

După ce a evoluat la Universitatea Murray State Racers, americanul și-a început cariera profesionistă cu cinci ani în urmă, la Borac Cacak (Serbia). Ulterior a mai jucat la Imortal Luzigas (Portugalia), Chartres (Liga 3 din Franța), iar sezonul trecut pentru KK Podgorica (Muntenegru).