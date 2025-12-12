pieton lovit de o mașină în apropiere de mall-ul din șelimbăr: poliția îl caută pe șofer

Un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost acroșat de oglinda unui autoturism în apropiere de mall-ul din Șelimbăr. Poliția îl căută pe șoferul care și-a continuat drumul.

Evenimentul rutier a avut loc în jurul orelor prânzului în apropiere de mall-ul din Șelimbăr. Pietonul se afla pe partea carosabilă a unei alei, când a fost acroșat de oglinda unei mașini. Șoferul și-a continuat drumul, iar pietonul a sunat la 112.

„Astăzi, în jurul orei 12:20, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost sesizați prin apel 112, de către un tânăr de 23 din Cisnadie cu privire la producerea unui accident rutier pe aleea care face legătura între șoseaua Sibiului și un centru comercial, în localitatea Șelimbăr. Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că un pieton de 23 de ani din Cisnadie, care se afla pe partea carosabilă, ar fi fost acroșat cu oglinda de către un autoturism al cărui șofer nu a oprit la fața locului”, a precizat Alecsandra Rugaci, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului, tânărul în vârstă de 23 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs accidentul, precum și pentru identificarea conducătorului auto și luarea măsurilor legale în consecință.