protest la sibiu pentru susținerea integrității justiției: peste 150 de oameni strânși în piața huet / video foto

Aproximativ 150 de sibieni s-au întâlnit vineri seara, începând cu ora 18:30, în “Zona Liberă de Corupție” din Piața Huet din Sibiu, pentru a participa la o acțiune de protest dedicată justiției independente.
Evenimentul a fost organizat ca răspuns la situația din sistemul judiciar românesc, după ce mai mulți magistrați onești au fost marginalizați sau eliminați din completele de judecată, iar altele au fost promovate în funcții sau dosare importante.
Protestul a fost inspirat de gestul doamnei magistrat Raluca Moroșanu, care a vorbit deschis despre nedreptățile din justiție în fața superiorilor și a opiniei publice. Participanții au cerut modificarea Legilor Justiției, susținând solicitările incluse în petiția inițiată de Declic și Funky Citizens, semnată de peste 100.000 de persoane.
Printre revendicările protestatarilor se numără:
- Oprirea practicii de mutare aleatorie a judecătorilor între completuri și secții;
- Numiri și promovări bazate exclusiv pe competență;
- Limitarea atribuțiilor președinților instanțelor;
- Reintegrarea anchetelor asupra magistraților în competența parchetelor obișnuite;
- Reducerea atribuțiilor Consiliului Superior al Magistraturii și separarea Inspecției Judiciare de controlul acestuia;
- Demisia șefului DNA, Marius Voineag, și a procurorului general, Alex Florența.
Protestul a reunit sibieni din toate categoriile sociale și a arătat solidaritate cu mișcările similare din întreaga țară, pentru apărarea principiilor statului de drept și a drumului european al României.
