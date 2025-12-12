„regele criptomonedelor”, do kwon, condamnat la 15 ani de închisoare: fondatorul terrausd, numit „manipulator fără limite”

Do Kwon, fondatorul Terraform Labs și una dintre cele mai controversate figuri din lumea criptomonedelor, a fost condamnat în Statele Unite la 15 ani de închisoare.

Fostul lider al proiectului cripto și cofondator al Terraform Labs a fost găsit vinovat de implicarea într-una dintre cele mai mari fraude financiare recente din sectorul criptomonedelor. Sentința a fost pronunțată după ce, în august, Kwon și-a recunoscut vina în legătură cu prăbușirea sistemului TerraUSD (UST) – Luna, care ajunsese să fie evaluat la miliarde de dolari înainte de pierderea bruscă a valorii.

Potrivit Mediafax, în sala de judecată, victimele l-au descris pe Kwon, acum în vârstă de 34 de ani, ca pe un manipulator care a profitat de încrederea lor, promițând un sistem inovator și stabil. Unele dintre acestea au oferit declarații directe, în timp ce altele au intervenit telefonic, povestind cum economiile lor au fost compromise și cum pierderile le-au afectat dramatic viața. Absolvent al Universității Stanford și supranumit „regele criptomonedelor”, Kwon și-a cerut scuze public și a afirmat că regretă profund pagubele provocate.

Terraform Labs promova TerraUSD ca o stablecoin menită să își păstreze valoarea prin algoritmi și rezerve teoretice, dar procurorii susțin că echilibrul depindea de injectări externe de capital, ascunse investitorilor. Pierderea parității cu dolarul a condus la prăbușirea sistemului TerraUSD și a afectat în același timp tokenul Luna.

Impactul a fost rapid și sever. Milioane de investitori au înregistrat pierderi semnificative, iar efectele au creat instabilitate pe piața cripto, depășind chiar prăbușiri notorii precum FTX sau OneCoin.

După colaps, Kwon a încercat să își relanseze afacerea în Singapore, dar ulterior a fugit în Balcani folosind documente false. În martie 2023, a fost reținut în Muntenegru și a petrecut 17 luni în detenție înainte de a fi extrădat în SUA, perioada fiind dedusă din pedeapsă.

Pe lângă închisoare, Kwon trebuie să plătească peste 19 milioane de dolari conform acordului de recunoaștere a vinovăției. Rămâne de văzut cum va influența această condamnare viitoarele reglementări într-o industrie cripto încă extrem de volatilă și predispusă la scandaluri.