se redeschide cel mai mare patinoar din sibiu: program, prețuri și o noutate în premieră

Momentul mult așteptat pentru sibieni a sosit. Cel mai mare patinoar din oraș, amplasat în Parcul Sub Arini, se deschide sâmbătă, de la ora 15.00.

Patinoarul din Parcul Sub Arini se deschide în acest weekend. Anul acesta, vizitatorii se vor putea bucura nu doar de patinaj, ci și de gogoși calde, clătite și vin fiert, toate disponibile la căsuța amplasată lângă patinoar.

„Sâmbătă, de la ora 15.00, deschidem. Prețurile rămân aceleași ca anul trecut. Avem o căsuță de unde se pot servi gogoși, clătite și vin. La o singură serie la pationar pot intra 500–600 de persoane”, a declarat Remus, administratorul patinoarului din Sub Arini.

Patinoarul are o suprafață de 1.200 mp și își așteaptă vizitatorii începând de sâmbătă, 13 decembrie 2025, ora 15.00. Accesul se face prin strada Școala de Înot.

Tarifele rămân accesibile și neschimbate față de anul trecut. Intrarea pe patinoar costă 25 de lei, iar închirierea unei perechi de patine tot 25 de lei. Pentru cei care au nevoie de sprijin suplimentar pe gheață, un antimergător poate fi închiriat cu 20 de lei. De asemenea, patinele pot fi ascuțite la fața locului, serviciu care costă 40 de lei.

Programul zilnic începe la ora 10.30, iar ultima serie intră pe gheață la 19.30. Fiecare serie durează o oră.

