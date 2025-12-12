secretul mașinilor care arată ca noi și după zece ani: tehnologia ppf aplicată la sibiu de prowrap

Investind minim 2.000 €, îți poți proteja mașina timp de până la 12 ani cu soluția PPF de la ProWrap Sibiu.

În ultimii ani, protejarea vopselei auto a devenit o prioritate pentru șoferii din Sibiu, deoarece traficul intens, pietricelele, sarea presărată iarna și diferențele mari de temperatură degradează vizibil caroseria.

Soluția modernă și eficientă pentru a preveni aceste probleme este PPF – Paint Protection Film, o tehnologie premium folosită în întreaga lume pentru protecția pe termen lung a vopselei.

În Sibiu, serviciile de aplicare PPF sunt dominate de ProWrap, o companie 100% românească, cu peste 20 de ani de experiență în protecția auto. Aplicarea completă a foliei pe caroserie începe de la 2.000 €, în funcție de modelul mașinii și de tipul foliei alese.

ProWrap, un brand 100% românesc cu propria marcă de folie PPF

Un element care diferențiază ProWrap în România este faptul că nu este doar un centru de montaj, ci și producător de folie PPF, sub un brand propriu lansat oficial în 2017. Această poziționare permite companiei să ofere un control total asupra calității foliei, care este realizată la standarde internaționale și trece printr-un proces riguros de verificare pentru a garanta rezistență, claritate optică și durabilitate.

De asemenea, statutul de producător oferă clienților prețuri corecte, deoarece ProWrap nu depinde de importuri costisitoare și poate menține un tarif competitiv pentru montajul PPF. În prezent, folia ProWrap este utilizată atât în România, cât și în Germania, Belgia, Polonia, Spania, Italia și Dubai, fiind aleasă de centre partenere și aplicatori profesioniști din Europa.

Ce este PPF și de ce îl aleg tot mai mulți șoferi din Sibiu

PPF – Paint Protection Film este o folie transparentă aplicată direct pe vopseaua mașinii pentru a proteja suprafața împotriva deteriorărilor fizice și chimice. Folia reduce impactul pietricelelor și al materialelor abrazive ridicate de trafic, previne ciupiturile de lac și zgârieturile fine, protejează vopseaua împotriva oxidării și razelor UV, iar în sezonul rece împiedică degradarea provocată de sare, nisip și antiderapante. Totodată, PPF-ul previne matuirea și îmbătrânirea prematură a stratului de vopsea.

Un avantaj important este tehnologia de self-healing, prin care micro-zgârieturile superficiale dispar singure sub acțiunea căldurii, fie că provine de la soare, apă caldă sau aer cald. Durata de viață a foliei variază între 5 și 12 ani, în funcție de seria aleasă. Pentru mulți șoferi din Sibiu, montarea PPF a devenit o investiție indispensabilă, mai ales în sezonul rece, când drumurile tratate cu materiale dure pot afecta vopseaua într-un timp foarte scurt.

ProWrap Sibiu, mai mult decât un atelier: un centru complet auto, unic în România

ProWrap nu se rezumă doar la aplicarea foliei PPF, ci funcționează ca unul dintre cele mai complexe centre auto din România, oferind servicii integrate care depășesc standardul pieței.

Centrul ProWrap Academy este singurul centru de training acreditat din România. Aici sosesc anual cursanți din țară și din Europa pentru a învăța aplicarea corectă a foliei, tehnicile profesionale, pregătirea suprafețelor și lucrul pe elemente reale de caroserie. Trainingul este complet practic și se desfășoară într-un spațiu dotat exact ca un atelier profesional.

În aceeași locație funcționează și un departament de detailing auto premium, unde clienții pot beneficia de polish profesional multi-etapă, recondiționări de lac, protecții ceramice avansate și întreținere detaliată atât pentru exterior, cât și pentru interior, toate realizate cu echipamente moderne și produse profesionale.

Un alt avantaj major este existența unei unități de vopsitorie auto autorizate RAR – ProWrap Vopsitorie. Acest departament este ideal în situațiile în care un element al mașinii trebuie revopsit înainte de aplicarea foliei sau când clientul dorește refacerea completă a finisajului. Procesul de vopsire se desfășoară într-o cabină profesională, cu sistem de filtrare și uscare controlată, folosind spectrofotometru pentru potrivirea exactă a culorilor și echipamente moderne pentru pregătirea suprafețelor.

Tot ce are nevoie mașina ta, într-un singur loc

Activitatea zilnică poate fi urmărită pe platformele oficiale de social media ale centrului, iar informații complete despre servicii, programări și portofoliu se regăsesc pe site-ul oficial www.prowrap.ro. Pentru comunicare directă, clienții pot accesa paginile ProWrap Sibiu de pe Facebook și Instagram, unde echipa răspunde rapid la întrebări și solicitări.