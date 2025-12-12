sibiul se întoarce în stradă: protest ”vă vedem” în piața huet după acuzațiile grave din sistemul judiciar

Sibiul se pregătește din nou să iasă în stradă, în urma unui val de indignare declanșat de declarațiile magistratei Raluca Moroșanu, care a denunțat public nedreptăți grave din interiorul sistemului judiciar. Protestul are loc vineri, la ora 18:30, în Zona Liberă de Corupție din Piața Huet, loc simbolic pentru mobilizările civice din ultimul deceniu.

Organizatorii transmit că „este rândul nostru să nu rămânem pasivi”, mai ales după ce peste un milion de oameni au urmărit documentarul Recorder care expune modul în care justiția românească ar fi fost deturnată de grupuri de interese.

În mesajul de mobilizare, activiștii reamintesc că filmul arată „un singur adevăr: justiția României a fost capturată. Nu de hoți de buzunare, ci de oameni cu robe și funcții mari, de politicieni care și-au cumpărat scăparea cu legi croite pe măsură.”

Ei acuză că judecătorii corecți au fost împinși la margine, hărțuiți și scoși din sistem, în timp ce persoane controversate au fost promovate în funcții-cheie. „Am văzut dosare îngropate, achitări în cascadă, prescrieri la comandă. Nu mai putem doar să privim”, scriu aceștia.

Sibiul a fost, în anii trecuți, unul dintre orașele cu cele mai persistente manifestații pro-stat de drept din România. Protestatarii spun acum că cei care au promis să apere justiția „s-au întors împotriva ei”.

Participanții își declară sprijinul pentru petiția Declic & Funky Citizens, care a adunat deja peste 100.000 de semnături, și solicită:

oprirea mutărilor arbitrare ale judecătorilor între completuri,

numiri și promovări pe criterii de competență, fără interviuri subiective,

limitarea atribuțiilor președinților instanțelor,

anchetarea magistraților de parchetele obișnuite,

reducerea puterilor CSM,

Inspecția Judiciară să nu mai fie controlată de CSM,

demisia procurorului-șef DNA, Marius Voineag, și a procurorului general, Alex Florența.

Potrivit activiștilor, investigația jurnalistică arată „un sistem controlat de un grup de interese care blochează marile dosare de corupție, mută magistrați după bunul plac și îi sancționează pe cei independenți”.

„Doamna magistrat Raluca Moroșanu s-a ridicat împotriva tuturor riscurilor și a vorbit. E rândul nostru să nu rămânem pasivi”, transmit organizatorii.

Protestul se anunță a fi parte dintr-o mișcare națională, cu manifestații simultane în mai multe orașe din România.