thriller cu 6 goluri pentru acs mediaș în deplasarea de la dragoslavele, în ultimul meci din acest an

ACS Mediaș 2022 a încheiat anul în Liga 3 cu o remiză spectaculoasă, scor 3-3 la Dragoslavele, cu Muscelul Aro Câmpulung.

Medieșenii au mers la cochetul teren sintetic de la Dragoslavele cu gândul unui succes, care să le asigure în iarnă un loc de play-off. Cum terenul a fost unul mic, au curs golurile în prima repriză a meciului, una foarte spectaculoasă.

Argeșenii au deschis scorul în minutul 11 prin Jarca, apoi Hanzu a egalat pentru echipa de pe malul Târnavei Mari în mintutul 20.

Medieșenii au irosit și un penalty în minutul 23 prin Avram, dar au trecut în avantaj în minutul 28 după golul lui Orlandea.

Până la pauză, Mucelul Câmpulung a întors rezultatul, cu goluri în minutele 29 (Dumitru) și 43 (Mitrache) și astfel argeșenii au intrat la cabine în avantaj.

Partea secundă nu a mai fost una la fel de spectaculoasă ca prima. Echipa lui Cosmin Vâtcă a atacat, căutând egalarea, în timp ce muscelenii s-au apărat în propria jumătate.

Medieșenii au plecat totuși cu un punct, după reușita lui Noian din minutul 88. S-a terminat 3-3, un rezultat just după aspectul jocului.

”A fost un meci combinat, de vacanță, cu ambiție, cu un sintetic ciudat și foarte mic, sunt mândru de băieți, chiar dacă s-au făcut și erori pe faza de apărare. Am avut o perioadă foarte bună, s-a creat un grup bun, au înțeles ce le-am cerut de când am început să lucrăm din nou, ne așteaptă o vacanță liniștită” a spus la final Cosmin Vâtcă.

Cu 28 de puncte din 17 jocuri, ACS Mediaș este momentan pe locul 3, doar sâmbătă poate fi întrecută de Jiul și Fărcășești, dacă acestea se impun.

În funcție de rezultate, medieșenii pot ierna pe 3, 4 sau 5, dar lupta pentru play-off în Seria a 6-a din Liga 3 se anunță una aprigă în primăvară.