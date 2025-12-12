un turist olandez, sincer despre sibiu după 3 săptămâni în românia: „plictisitor, dar mai frumos decât brașovul”

Un turist olandez demontează mitul că România ar fi periculoasă. Sibiul, orașul care l-a impresionat în mod deosebit.

Luke Patrick, turist olandez și creator de conținut, a petrecut trei săptămâni în România, timp în care a vizitat mai multe orașe și a descoperit că țara este, în realitate, sigură, curată și primitoare. El le recomandă oamenilor să viziteze România înainte de a judeca după zvonuri sau mituri despre pericol.

Sibiul, o surpriză plăcută în călătoria prin România

Printre orașele vizitate, Luke a acordat Sibiului nota 6,8/10, descriindu-l ca „destul de frumos, dar plictisitor” în perioada vizitei sale. Cu toate acestea, el subliniază că Sibiu i s-a părut mai atractiv decât Brașovul, care a primit doar 6,5/10. Această diferență a fost determinată de farmecul estetic și de atmosfera orașului, care l-a făcut să-l considere o experiență plăcută și relaxantă.

Comparativ cu celelalte orașe

Brașov 6,5/10 – Oraș grozav, dar puțin plictisitor când am fost eu.

Sibiu 6,8/10 – De asemenea destul de frumos, dar plictisitor. A fost totuși mai frumos decât Brașov.

Sighișoara 7,5/10 – Un oraș transilvănean mic, dar superb.

Cluj-Napoca 6,5/10 – Mai mult un oraș în care să trăiești decât să-l vizitezi. Fantastic pentru studenți, de exemplu!

Vatra Dornei 7/10 – Munți și natură frumoasă!

Iași 7/10 – Un oraș foarte plăcut și cultural, cu oameni drăguți.

Luke Patrick a subliniat că, deși unele orașe par „plictisitoare” comparativ cu altele din Europa de Vest, ele oferă siguranță și curățenie, ceea ce le plasează deasupra multora dintre orașele occidentale.

„România este foarte “periculoasă”. Cel puțin, asta cred mulți oameni… Și, de cele mai multe ori, acei oameni niciodată nu au vizitat țara pe care o numesc periculoasă. Vorbim acum despre România, dar aș putea face acest videoclip pentru majoritatea țărilor din Europa de Est. Sunt foarte sigure și curate, însă oamenii încă le consideră dubioase, periculoase și murdare. Mergi înainte să judeci!”, a precizat Luke, pe TikTok.

@lukepatrickh Romania is so dangerous 👇🏻 At least, that’s what a lot of people think… And most of the time “those people” have never visited the country they call dangerous. We’re talking about Romania now, but I could make this video for most countries in Eastern Europe. They’re super safe and clean, yet people still think they’re sketchy, dangerous, and dirty. GO BEFORE YOU JUDGE! #travel #romania #europe #traveltips #dangerous ♬ original sound – Luke Patrick

„Cafenelele își lasă scaunele și mesele afară după ora închiderii. Poți să te bucuri de prânzul tău în parc, cu toate bagajele tale lângă tine. Părinții își scot copiii la evenimente nocturne în oraș. Femeile pot să meargă singure pe stradă pe timpul nopții. Mergi acolo înainte să judeci”, a spus olandezul.

Prin ochii lui Patrick, Sibiul se dovedește astfel o oprire care impresionează nu doar prin frumusețea arhitecturală, ci și prin atmosfera liniștită și primitoare, diferențiindu-se în mod pozitiv față de alte orașe vizitate de turistul olandez.