„vârsta ta – darul tău”: reducerile lunii decembrie la 9 optik

Decembrie este luna cadourilor, iar la 9 Optik fiecare client primește un dar personalizat: reduceri în funcție de vârstă, aplicate la rame și ochelari de soare. Cu cât vârsta este mai mare, cu atât discountul crește, ajungând până la 60%, în timp ce punctul de pornire este un generos 27%.

Campania „Vârsta ta – darul tău” este modul prin care 9 Optik recompensează fidelitatea și grija pentru sănătatea ochilor, transformând aniversarea fiecărui client într-un avantaj real, direct la achiziție. Indiferent dacă îți dorești rame elegante, moderne sau minimaliste, ori ochelari de soare care îmbină protecția UV cu stilul personal, promoția lunii decembrie îți permite să alegi produsele preferate la prețuri mult reduse.

Lentile reduse, pentru a întâmpina anul cu claritate

Pentru ca trecerea în noul an să fie mai clară ca niciodată, lentilele beneficiază și ele de o reducere de 26%, oferind o oportunitate excelentă pentru schimbarea ochelarilor sau pentru un upgrade la lentile premium cu protecție pentru ecrane și claritate superioară.

În plus, atmosfera de sărbătoare este completată de surprize pe loc: fiecare vizitator primește cartonașe răzuibile cu premii instant, care pot aduce reduceri suplimentare, accesorii sau alte mici cadouri perfecte pentru sezonul rece. La 9 Optik, cumpărăturile din decembrie devin o experiență plăcută, avantajoasă și plină de surprize.

Consultații gratuite la 9 Optik

Pe promoțiile lunii decembrie, clienții au acces în fiecare locație la servicii complete de optică medicală: consultații optometrice gratuite, rame moderne, lentile de calitate, ochelari de vedere și de soare, alături de accesorii pentru întreținere și protecție vizuală. Personalul calificat oferă consultanță personalizată pentru ca fiecare vizitator să găsească soluția potrivită nevoilor sale.

9 Optik este prezentă în trei locații din Sibiu: în Galeria Auchan – Shopping City Sibiu, în Galeria Carrefour – Șoseaua Sibiului nr. 5 și în Promenada Mall Sibiu, Str. Lector nr. 1–3A. Toate magazinele aplică aceleași promoții în perioada 28–30 noiembrie și respectă standardele de calitate ale brandului.

Pentru a urmări noutățile și campaniile promoționale, 9 Optik poate fi găsită și pe rețelele sociale:

• Facebook: www.optyu.ro

• Instagram: instagram.com/9optik.ro