vizită de rang înalt la sibiu: comandantul suprem nato în europa a ajuns în oraș

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, și generalul Alexus G. Grynkewich, vor efectua marți, 16 decembrie, o vizită oficială în județul Sibiu și Brașov.

Generalul Alexus G. Grynkewich deține simultan funcțiile de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa și comandant al Comandamentului European al Statelor Unite.

Agenda celor doi înalți oficiali militari include activități la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu, precum și la sediul Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est din Sibiu, una dintre structurile NATO cu rol esențial în arhitectura de securitate regională.

Prin această vizită, România și Alianța Nord-Atlantică își reafirmă angajamentul comun de a consolida postura de apărare și descurajare pe flancul sud-estic, într-un context de securitate europeană caracterizat de provocări persistente și complexe.

Generalul Alexus G. Grynkewich, care conduce atât USEUCOM, cât și SACEUR, coordonează la nivel strategic operațiile NATO desfășurate pe teritoriul Europei, având un rol central în planificarea și implementarea măsurilor defensive adoptate de Alianță. Vizita sa în România reprezintă un nou semnal al sprijinului acordat de Statele Unite și NATO pentru întărirea securității în această parte a Europei.

La Sibiu, generalii Gheorghiță Vlad și Alexus G. Grynkewich vor susține declarații de presă la sediul NATO, urmate de o sesiune de întrebări din partea jurnaliștilor.