O vulpe a fost surprinsă în mai multe rânduri în cartierul Valea Aurie din Sibiu, chiar în spatele blocurilor, unde pare că a început să apară constant, mai ales seara. Așa s-a întâmplat și vineri, în jurul orei 21:20 în zona pubelelor cu gunoi de pe strada Poiana.
VEZI ȘI: Vulpile fac ravagii în Sibiu: 5 rațe ucise într-o curte, plus apariții aproape zilnice în Ștrand și Terezian / video
Imaginile, filmate de un locatar, arată animalul sălbatic cum se plimbă nestingherit în apropierea blocurilor, ajungând inclusiv la coșurile de gunoi. Potrivit sibianului care a trimis filmările redacției Ora de Sibiu, nu este prima dată când vede vulpea în zonă.
„Prima dată am văzut-o acum aproximativ o lună. Am mai observat-o și înainte, de pe geam, dar nu am apucat să o filmez. Filmările trimise acum sunt făcute de mine personal”, a precizat locatarul.
Acesta spune că animalul apare singur, nu însoțit de alte vulpi, și că își face apariția în spatele blocului, mai exact în zona străzii Poiana.
CITEȘTE ȘI: Vulpile au revenit în cartierul Terezian. „Au început să mârâie” (video)
„Vine la coșul de gunoi”, a mai transmis sibianul.
Până în acest moment, nu a fost făcută nicio sesizare la Poliție sau la alte autorități.
VEZI ȘI: Două vulpi, vedete în Terezian – vin seară de seară în cartier: ”Mănâncă mâncarea pisicilor” / video
Aparițiile animalelor sălbatice în zonele urbane nu sunt o noutate, mai ales în cartierele aflate în apropierea zonelor verzi sau a pădurilor, însă prezența unei vulpi printre blocuri, la tomberon, ridică semne de întrebare legate de siguranță și de modul în care ar trebui gestionată situația.
Ultima oră
- Vulpe filmată printre blocuri într-un cartier din Sibiu: „Nu e prima dată când vine” 2 ore ago
- Marecom deschide un nou magazin la Sibiu: 20% reducere în prima săptămână la toate produsele 5 ore ago
- Protest la Sibiu pentru susținerea integrității justiției: peste 200 de oameni pașnici în Piața Huet / video foto 5 ore ago
- Control de amploare ANPC înainte de sărbători: alimente expirate, produse cu mucegai și zeci de magazine închise / foto 7 ore ago
- Inspecție în școala în care mai mulți copii au fost bătuți de polițiști la Apoldu de Jos 7 ore ago