vulpe filmată printre blocuri într-un cartier din sibiu: „nu e prima dată când vine”

O vulpe a fost surprinsă în mai multe rânduri în cartierul Valea Aurie din Sibiu, chiar în spatele blocurilor, unde pare că a început să apară constant, mai ales seara. Așa s-a întâmplat și vineri, în jurul orei 21:20 în zona pubelelor cu gunoi de pe strada Poiana.

VEZI ȘI: Vulpile fac ravagii în Sibiu: 5 rațe ucise într-o curte, plus apariții aproape zilnice în Ștrand și Terezian / video

Imaginile, filmate de un locatar, arată animalul sălbatic cum se plimbă nestingherit în apropierea blocurilor, ajungând inclusiv la coșurile de gunoi. Potrivit sibianului care a trimis filmările redacției Ora de Sibiu, nu este prima dată când vede vulpea în zonă.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„Prima dată am văzut-o acum aproximativ o lună. Am mai observat-o și înainte, de pe geam, dar nu am apucat să o filmez. Filmările trimise acum sunt făcute de mine personal”, a precizat locatarul.

Acesta spune că animalul apare singur, nu însoțit de alte vulpi, și că își face apariția în spatele blocului, mai exact în zona străzii Poiana.

CITEȘTE ȘI: Vulpile au revenit în cartierul Terezian. „Au început să mârâie” (video)

„Vine la coșul de gunoi”, a mai transmis sibianul.

Până în acest moment, nu a fost făcută nicio sesizare la Poliție sau la alte autorități.

VEZI ȘI: Două vulpi, vedete în Terezian – vin seară de seară în cartier: ”Mănâncă mâncarea pisicilor” / video

Aparițiile animalelor sălbatice în zonele urbane nu sunt o noutate, mai ales în cartierele aflate în apropierea zonelor verzi sau a pădurilor, însă prezența unei vulpi printre blocuri, la tomberon, ridică semne de întrebare legate de siguranță și de modul în care ar trebui gestionată situația.