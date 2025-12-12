vulpe filmată printre blocuri într-un cartier din sibiu: „nu e prima dată când vine”

O vulpe a fost surprinsă în mai multe rânduri în cartierul Valea Aurie din Sibiu, chiar în spatele blocurilor, unde pare că a început să apară constant, mai ales seara. Așa s-a întâmplat și vineri, în jurul orei 21:20 în zona pubelelor cu gunoi de pe strada Poiana.

Imaginile, filmate de un locatar, arată animalul sălbatic cum se plimbă nestingherit în apropierea blocurilor, ajungând inclusiv la coșurile de gunoi. Potrivit sibianului care a trimis filmările redacției Ora de Sibiu, nu este prima dată când vede vulpea în zonă.

„Prima dată am văzut-o acum aproximativ o lună. Am mai observat-o și înainte, de pe geam, dar nu am apucat să o filmez. Filmările trimise acum sunt făcute de mine personal", a precizat locatarul.

Acesta spune că animalul apare singur, nu însoțit de alte vulpi, și că își face apariția în spatele blocului, mai exact în zona străzii Poiana.

„Vine la coșul de gunoi”, a mai transmis sibianul.

Până în acest moment, nu a fost făcută nicio sesizare la Poliție sau la alte autorități.

Aparițiile animalelor sălbatice în zonele urbane nu sunt o noutate, mai ales în cartierele aflate în apropierea zonelor verzi sau a pădurilor, însă prezența unei vulpi printre blocuri, la tomberon, ridică semne de întrebare legate de siguranță și de modul în care ar trebui gestionată situația.

