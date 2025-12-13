autostrada sibiu – pitești prinde viteză: al 4-lea tunel intră în autorizare, iar cel de la robești avansează / foto

Lucrările pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești continuă să avanseze, iar autoritățile pregătesc o nouă autorizație de construire pentru un tunel important, în timp ce alte trei sunt deja în execuție. Informațiile au fost transmise de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu.

Un nou tunel intră în autorizare

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va emite săptămâna viitoare autorizația de construire pentru tunelul de la Boița, care va deveni al patrulea tunel din cadrul Autostrăzii Sibiu – Pitești aflat în execuție sau în procedură de autorizare.

În prezent, alte trei tuneluri sunt deja în construcție:

tunelul Robești , pe Secțiunea 2

tunelul Poiana , pe Secțiunea 3

tunelul Curtea de Argeș, pe Secțiunea 4

Avans la tunelul Robești

Tunelul Robești, parte a Secțiunii 2 Boița – Cornetu, a înregistrat un progres vizibil în ultimele săptămâni, după cum a anunțat oficialul de la Transporturi.

170 de metri liniari au fost forați pe firul de tunel dinspre Sibiu spre Pitești

127 de metri liniari au fost forați pe firul de tunel dinspre Pitești spre Sibiu

Excavația se face folosind metoda austriacă modernă (NATM), adaptată condițiilor geologice locale. În funcție de duritatea rocii, se utilizează explozibili, conform proiectului tehnic și normelor de siguranță. În paralel, se lucrează la portalul tunelului dinspre Sibiu, iar activitatea se desfășoară în trei schimburi, 24 de ore din 24.

Pe șantierul Secțiunii 2 se lucrează intens și la structurile majore:

viaductul 1 Boița , primul autorizat, are finalizate toate elevațiile, lucrările concentrându-se acum pe suprastructură

la alte patru viaducte autorizate : au fost executați toți piloții au fost realizate radierele aproximativ 50% din elevații sunt deja finalizate



Totodată, a fost finalizată instalarea celei de-a doua stații de beton, continuă relocarea rețelelor de utilități și realizarea drumurilor tehnologice necesare accesului în șantier.

Pentru a accelera lucrările, antreprenorul a pus în funcțiune o hală de producție de aproximativ 10.000 mp, situată în apropierea șantierului, unde sunt fabricate elementele structurale pentru întregul lot.

Până în prezent:

au fost produse 300 de tone de tablier metalic , dintr-un total necesar de 4.000 de tone

au fost realizate 220 de grinzi de beton, din cele 1.050 necesare pasajelor, podurilor și viaductelor

Pe șantier sunt mobilizați circa 400 de muncitori și 100 de utilaje.

Conform contractului, această secțiune a Autostrăzii Sibiu – Pitești include: