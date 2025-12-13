„cravata galbenă” a umplut sala la cinegold: prima proiecție, sold out / foto

Proiecția filmului „Cravata galbenă”, programată la ora 17:30, a fost sold out la CineGold Sibiu, toate biletele fiind epuizate înainte de începerea proiecției.

Interesul ridicat al publicului a transformat filmul „Cravata galbenă” într-un adevărat succes, sala fiind ocupată în totalitate. Spectatorii au venit încă dinaintea începerii filmului, confirmând apetitul sibienilor pentru producții cinematografice apreciate și evenimente culturale de calitate.

„cravata galbenă” a umplut sala la cinegold: prima proiecție, sold out / foto

Realizat în peste șapte ani de documentare, pregătire, filmări și post-producție, Cravata Galbenă este una dintre cele mai ample și ambițioase producții românești. Un film despre geniu, sacrificiu, pasiune și puterea unui vis, o călătorie emoționantă care dezvăluie omul din spatele legendei.

„cravata galbenă” a umplut sala la cinegold: prima proiecție, sold out / foto

Filmul „Cravata Galbenă” mai poate fi urmărit și zilele următoare la CineGold Sibiu.

Ultima oră