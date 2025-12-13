„cravata galbenă” a umplut sala la cinegold: prima proiecție, sold out / foto

Proiecția filmului „Cravata galbenă”, programată la ora 17:30, a fost sold out la CineGold Sibiu, toate biletele fiind epuizate înainte de începerea proiecției.

Interesul ridicat al publicului a transformat filmul „Cravata galbenă” într-un adevărat succes, sala fiind ocupată în totalitate. Spectatorii au venit încă dinaintea începerii filmului, confirmând apetitul sibienilor pentru producții cinematografice apreciate și evenimente culturale de calitate.

Realizat în peste șapte ani de documentare, pregătire, filmări și post-producție, Cravata Galbenă este una dintre cele mai ample și ambițioase producții românești. Un film despre geniu, sacrificiu, pasiune și puterea unui vis, o călătorie emoționantă care dezvăluie omul din spatele legendei.

Filmul „Cravata Galbenă” mai poate fi urmărit și zilele următoare la CineGold Sibiu.