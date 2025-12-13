creștere semnificativă a transportului alternativ în sibiu. numărul șoferilor de bolt și uber aproape s-a dublat

O creștere semnificativă se înregistrează în domeniul transportului alternativ (ridesharing), în special în cazul platformelor Bolt și Uber. Numărul autorizațiilor emise de Autoritatea Rutieră Română (ARR) pentru transportul alternativ s-a dublat față de anul trecut.

Potrivit informațiilor furnizate de ARR, numărul autorizațiilor de ridesharing în județul Sibiu a crescut de la 1.255 în anul 2024 la 2.024 în 2025.

De asemenea, se observă o ușoară creștere a numărului de copii conforme pentru transportul de marfă și o creștere mai accentuată în cazul transportului de persoane. Această evoluție se datorează achiziției de mijloace noi de transport și procesului de înnoire a parcului auto.

Astfel, în transportul de marfă, numărul copiilor conforme a crescut de la 5.904 în 2024 la 6.470 în 2025. În ceea ce privește transportul de persoane, numărul copiilor conforme a crescut de la 594 în 2024 la 889 în 2025.