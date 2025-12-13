cutremur sâmbătă dimineață în sibiu. s-a simțit „o undă de șoc”

Un cutremur slab a fost resimțit în județul Sibiu, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Seismul a avut o magnitudine de 2,4 pe scara Richter, fiind înregistrat la o adâncime de 5 kilometri. Intensitatea acestuia a fost de gradul I, ceea ce înseamnă că nu a fost resimțit de populație. Locuitorii din Gura Râului au simțit cutremurul, numindu-l „o undă de șoc”.
Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe:
- 25 km vest de Sibiu
- 37 km sud-est de Alba Iulia
- 59 km sud-vest de Mediaș
- 72 km est de Hunedoara
- 72 km est de Deva
- 86 km nord-vest de Râmnicu Vâlcea
- 87 km sud de Turda
- 91 km nord-est de Târgu Jiu
Nu au fost raportate pagube materiale sau victime.
