debut de foc pentru dorinel munteanu la fc hermannstadt. ”nu ne speriem de craiova. vreau 3 puncte” / video

Fără victorie de nouă etape, FC Hermannstadt caută revirimentul duminică (ora 20.30), când va juca pe ”Municipal” cu Universitatea Craiova.

Dorinel Munteanu va debuta duminică pe banca sibienilor într-un joc foarte dificil, cu Universitatea Craiova, o echipă care este singură de locul de play-off. În schimb, de pe penultimul loc, FC Hermannstadt este tot mai amenințată de retrogradare, o situație la care sibienii nu se gândeau la startul sezonului și care a dus la despărțirea de Măldărășanu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Venit de doar câteva zile pe banca sibienilor, Dorinel Munteanu spune că Universitatea Craiova poate fi contracarată printr-un joc colectiv.

”Importanța jocului o știm cu toții, din toate punctele de vedere, atât din punct de vedere al punctelor, cât și al schimbării de antrenor. Aceste două probleme cred că vor fi acoperite de randamentul jucătorilor noștri, eu am foarte mare încredere în ei, au înțeles în cele două-trei zile cât am stat împreună, că în fotbal câteodată sunt și minuni, dar niciodată nu trebuie să lipsească încrederea. Niciun jucător de-al nostru nu cred că a uitat să joace fotbal. Deși avem în față o echipă bună, puternică, care are pretenții de a câștiga campionatul, ea poate fi contracarată și obiectivul nostru este foarte clar, acela de a câștiga cele șase puncte în ultimele două etape. Trebuie ca băieții să se autodepășească din punct de vedere fizic, mental, să uite trecutul și să trăim prezentul, sunt convins că toți se vor ridica la nivelul potențialului lor. Vreau un joc colectiv, nu un joc individual, putem să-l facem, suntem dispuși la efort. Minuni nu se fac în 3 zile, dar revirimentul trebuie să vină de la ei, pentru că ei sunt principalii actori. Grupul trebuie să fie putererea echipei” a concluzionat Dorinel Munteanu.

Lipsesc Neguț, Selimovic și Balaure

Din echipa sibiană vor lipsi duminică Neguț (suspendat), Selimovic (exclus din lot) și Balaure (accidentat), iar Ionuț Stoica este incert. ”Sunt ceva probleme, au fost băieți răciți sau cu gripă, sunt ceva probleme și la Stoica, dar eu sper că până la ora jocului să putem să-i folosim. Dacă nu, am un lot echilibrat valoric la nivelul nostru și voi găsi soluții prin discuții pe care le voi avea eu cu ei. Rezultatele negative și-au pus amprenta, dar am încercat de la prima discuție cu ei să le redau încrederea. În câteva antrenamente am simțit încrederea lor, în primul rând în grup, pentru că grupul trebuie să fie vedeta echipei” a spus tehnicianul sibienilor.

”Vom crea o echipă puternică la Sibiu”



Dorinel Munteanu le cere sibienilor să vină duminică pe ”Municipal” pentru a încuraja echipa favorită. ”Cariera mea a început în 90 la Sibiu, eu nu m-am schimbat, sută la sută sunt același băiat modest, același om muncitor cum mă cunosc cu toți oamenii din perioada aceea. Am venit la Sibiu cu gânduri mărețe, să readuc bucuria și să satisfacem sportiv, prin rezultate, suporterii. Mi-aș dori să fie un stadion plin, pentru că sunt convins că suporterii echipei din Craiova vor veni la meci și aș vrea să avem noi majoritatea, care să susțină echipa, pentru că este un început de drum. Nu va fi ușor, dar sunt convins că o scoatem la capăt și vom crea o echipă puternică la Sibiu” a anunțat ”Munti”.



