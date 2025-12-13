decizia majoră pe care dorinel munteanu trebuie să o ia înaintea meciului cu craiova. ”nu va fi o problemă pentru jucători” / video

Dorinel Munteanu va decide după antrenamentul de sâmbătă cu ce sistem de joc va aborda meciul de duminică, de la ora 20.30, când FC Hermannstadt va juca cu Universitatea Craiova.

Noul antrenor principal al lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu se gândește să renunțe la sistemul de joc folosit în acest sezon de Marius Măldărășanu, 3-5-2, unul care nu a dat randament, fiind contracarat ușor de adversari. ”Neamțul” se gândește să joace cu doi fundași centrali, și pentru a duce jocul cât mai departe de poarta sibiană.

”Nu m-am decis, sâmbătă voi lua o decizie dacă voi schimba sistemul sau nu, deși eu sunt convins că pentru jucătorii noștri nu va fi o problemă. Important e să respecte ceea ce discut cu ei, pentru că nimeni nu s-a făcut fotbalist, numai pentru a juca într-un singur sistem. Sunt convins că pe parcursul carierei lor, toți au trecut prin diferite sisteme de joc, astfel că nu este nicio problemă” a punctat Dorinel Munteanu.

”Ne trebuie agresivitate, nu nervozitate”

Noul antrenor al sibienilor le cere jucătorilor să fie agresivi și să câștige dueluri de unu la unu, însă să nu confunde acest lucru cu nervozitatea.

”Știu calitatea ofensivă a adversarului, nu îi vom da posibilitatea ca să fie tot timpul aproape de poarta noastră, ci să ducem jocul cât mai mult în terenul lor. Avem nevoie de agresivitate, nu nervozitate și îmi doresc să câștige jucătorii noștri dueluri unu contra unu. Acesta este un factor care poate decide jocul” a mai spus fostul internațional.

Meciul din etapa a 20-a a Superligii, FC Hermannstadt – Universitatea Craiova este programat duminică, de la ora 20.30, pe Stadionul Municipal. Sibienii au doar 12 puncte din 19 meciuri.