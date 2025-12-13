dorinel munteanu a vorbit cu jucătorii sibiului. ”nu e nimeni titular” / video

Noul antrenor al lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a discutat cu fiecare jucător din echipă și a tras concluziile.

Venit de doar câteva zile pe banca echipei sibiene, Dorinel Munteanu caută soluțiile pentru revitalizarea lui FC Hermannstadt. Tehnicianul a tras primele concluzii înaintea meciului de duminică, de la ora 20.30, cu Universitatea Craiova, după ce a discutat cu fiecare jucător în parte.

”Fiecare și-a spus punctul de vedere, i-am ascultat pe toți, dar concluzia o trag eu. Concluzia cea mai rapidă pe care am tras-o este că din tot lotul avut la dispoziție, chiar dacă avem doi jucători pe post, trebuie să găsesc randament sută la sută, timp de 90 de minute. Mai pe scurt, nu este nimeni titular, trebuie fiecare să își câștige fiecare locul în echipă și să dea totul. Nu este important cine joacă, mai ales în situația noastră, dar concurența trebuie să fie foarte mare pentru cine intră în teren și pentru cei care vor intra după pauză. I-am ascultat pe toți până la un punct, pentru că, până la urmă, vorbăria multă e săracia omului. Nouă ne trebuie puncte, ne trebuie fapte ca să demonstrăm că nu merităm locul pe care suntem ” a declarat Dorinel Munteanu în cadrul unei conferințe de presă susținută sâmbătă, la Sibiu.

”Cunosc foarte bine calitățile jucătorilor”

Nou tehnician al sibienilor spune că știe foarte bine calitățile jucătorilor pe care îi are sub comandă.

”În fotbal, greșeala individuală este normală la orice nivel. Se poate greși individual, dar dacă ai colegi atenți lângă tine, ei pot să repare greșeala, asta înseamnă jocul colectiv. Chiar dacă greșește un jucător de-al nostru, nu trebuie să fie tragedie, ci să facem toți ca să reparăm. Sunt discuțiile mele interne, pe care eu sunt convins că le vor înțelege. Timpul a fost într-adevăr foarte scurt, dar când am preluat această echipă, m-am bazat că o cunosc foarte bine. Am știut calitatea jucătorilor, știu cam tot ce s-a întâmplat la echipă, pentru că i-am studiat când am fost adversari, dar acum vreau să scot în evidență calitățilele lor bune” a mai spus Dorinel Munteanu.

”Neamțul” va debuta pe banca sibienilor duminică, de la ora 20.30, când pe Stadionul Municipal este programat meciul FC Hermannstadt – Universitatea Craiova.

Sibienii au opt etape în care nu au câștigat și sunt pe penultimul loc în Superliga, într-o situație foarte dificilă.