incendiu la o casă în valea viilor. mai multe echipaje de pompieri intervin/ update

Un incendiu puternic a a izbucnit la o casă din Valea Viilor. Mai multe echipaje intervin sâmbătă seara de urgență.

Update

Pompierii au reușit limitarea extinderii incendiului, în aceste momente incendiul fiind localizat. Se lucrează pentru stingerea acestuia, a transmis Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.

Știre inițială

Pompierii Detașamentului Mediaș intervin de urgență în localitatea Valea Viilor pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la o casă de locuit.

La fața locului sunt mobilizate două autospecială de stingere, o autocisternă, o autoscară și două echipaje SMURD.

Din primele informații incendiul se manifestă generalizat la acoperișul unei case, cu posibilitate de propagare la vecinătăți.

Misiunea este în desfășurare, revin cu date.