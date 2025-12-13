incendiu la o casă în valea viilor. mai multe echipaje de pompieri intervin/ update
FOTO arhivă

Un incendiu puternic a a izbucnit la o casă din Valea Viilor. Mai multe echipaje intervin sâmbătă seara de urgență.

Update

Pompierii au reușit limitarea extinderii incendiului, în aceste momente incendiul fiind localizat. Se lucrează pentru stingerea acestuia, a transmis Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.

Știre inițială

Pompierii Detașamentului Mediaș intervin de urgență în localitatea Valea Viilor pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la o casă de locuit.

La fața locului sunt mobilizate două autospecială de stingere, o autocisternă, o autoscară și două echipaje SMURD.

Din primele informații incendiul se manifestă generalizat la acoperișul unei case, cu posibilitate de propagare la vecinătăți.

Misiunea este în desfășurare, revin cu date.

Ultima oră