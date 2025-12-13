intervenție salvamont în munții făgăraș: turist căzut între vârful netedu și valea văiuga

Salvatorii montani intervin în aceste momente în Munții Făgăraș, unde un turist a căzut într-o zonă dificilă, între Vârful Netedu și Valea Văiuga. La operațiune participă echipa Salvamont Sibiu, sprijinită de salvatorii montani aflați de serviciu la Refugiul Capra, pe Transfăgărășan, din cadrul Salvamont Argeș.

Intervenția se desfășoară în teren accidentat, iar recuperarea victimei necesită tehnici specifice de salvare montană. Salvatorii evaluează starea turistului și caută cea mai sigură variantă de evacuare.

În paralel, o a doua misiune Salvamont este în desfășurare în județul Argeș, pe Valea Rea, între Gura Bândei și Dara. Salvatorii montani din cadrul formației Salvamont Nucșoara caută o persoană care face parte dintr-un grup de aproximativ 20 de turiști și care a fost dată dispărută după ce s-ar fi separat de grup.

Autoritățile reamintesc turiștilor importanța respectării traseelor marcate, a menținerii contactului cu grupul și a informării corecte înainte de a porni pe munte.

Intervențiile sunt în desfășurare, iar informații suplimentare vor fi comunicate pe măsură ce misiunile evoluează.