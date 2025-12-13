prea buni pentru noi: oradea s-a distrat cu csu, iar pentru sibiu play-off-ul pare departe / video

După ce a rezistat două sferturi, CSU Sibiu a cedat sâmbătă seara la Oradea, 76-88 cu liderul CSM, în etapa a 12-a a Ligii Naționale de baschet.
Sibienii au mers pe terenul liderului fără Zetos, accidentat la gleznă cu câteva zile în urmă. În schimb, la CSU a debutat americanul Smith, pivotul adus cu câteva zile în urmă.
Primul sfert a fost echilibrat și liderul conducea cu 20-18 după primul parțial.
Orădenii s-au desprins la 7 puncte în al doilea sfert, dar sibienii au revenit și tabela arăta egalitate în pauza mare, scor 37-37.
CSM Oradea a făcut diferența în startul celui de-al treilea sfert, în care s-a distanțat după un run de 12-0. După 30 de minute de joc, CSM avea 61-50.
În ultimul sfert, bihorenii s-au desprins și la 20 de puncte, iar CSU a mai redus din handicap pe final. La final, Oradea s-a impus cu 88-76 și a rămas cu punctaj maxim în acest sezon.
Cu un bilanț de 4-7, CSU este pe locul 12 în Liga Națională, cu șanse reduse să mai prindă locul 7, ultimul care duce în play-off.
