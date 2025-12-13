promenada sibiu revine cu programul de sărbători și anunță evenimente festive pentru vizitatori

Promenada Sibiu aduce spiritul sărbătorilor mai aproape de vizitatori printr-o serie de experiențe festive și evenimente speciale: târguri handmade pentru cadouri unice, ateliere creative pentru personalizarea darurilor, standuri de împachetare cadouri, surprize în aplicația SPOT, dar și decoruri dedicate sezonului iernii.

Centrul comercial îi invită pe vizitatori să se bucure de spiritul festiv al Crăciunului printr-o serie de evenimente speciale. În perioada 12–14 decembrie, etajul 1 găzduiește târgul handmade, unde decorațiuni, bijuterii și alte accesorii realizate manual se transformă în cadouri create cu pasiune și atenție la detalii. Fiecare obiect poate deveni darul perfect pentru cei care apreciază cadourile autentice.

Surprizele continuă în perioada 15–23 decembrie, între orele 16:00–20:00, vizitatorii se pot bucura de standul de împachetare cadouri, la etajul 1, zona Sinsay, unde fiecare dar devine o expresie elegantă a spiritului festiv. Împachetarea cadourilor se face pe baza unui bon fiscal valid din ziua respectivă. Pentru cei care doresc să ofere un dar versatil, cardul cadou Promenada Sibiu rămâne cea mai sigură alegere, oferind libertatea de a alege dintr-o gamă largă de opțiuni.

În plus, sărbătorile aduc și premii garantate în aplicația SPOT. Până pe 23 decembrie, fiecare sesiune de shopping se poate transforma într-un premiu instant. Vizitatorii care fac cumpărături de minimum 500 lei, pe maximum 3 bonuri fiscale, le încarcă în aplicația SPOT, în secțiunea „Răzuiește & Câștigă”, pot primi pe loc unul dintre cadourile pregătite, precum agende pentru dorințele de Crăciun, disponibile pentru ridicare la Biroul Info Point.

Alături de aceste premii, în weekendurile 12–14 decembrie și 18–21 decembrie, între orele 17:00–21:00, aplicația SPOT le pregătește noilor utilizatori globuri de Crăciun personalizate, oferite pe loc. Acestea vor fi dăruite de Promenada Sibiu chiar în inima orașului, pe Str. Xenopol la Christmas at the Palace.

Astfel, Promenada Sibiu aduce magia sărbătorilor mai aproape de vizitatori printr-o combinație de experiențe festive și surprize care transformă fiecare vizită într-un moment memorabil. De la târguri handmade și ateliere creative, la standuri de împachetare cadouri și premii garantate în aplicația SPOT, centrul comercial creează un spațiu unde spiritul Crăciunului se face simțit la fiecare pas.

Program de vizită în perioada sărbătorilor 2025:

Galerie comercială (magazine) și Food Court (restaurante & cafenele):

24 decembrie 2025 : 10:00 – 18:00

25 decembrie 2025 : ÎNCHIS

26 decembrie 2025 : 10:00 – 22:00

27 – 30 decembrie 2025 : 10:00 – 22:00

31 decembrie 2025 : 10:00 – 18:00

1 ianuarie 2026 : ÎNCHIS

2 ianuarie 2026 : 10:00 – 22:00

Kaufland

24 decembrie 2025 : 08:00 – 18:00

25 decembrie 2025 : ÎNCHIS

26 decembrie 2025 : 10:00 – 22:00

27 – 30 decembrie 2025 : 09:00 – 22:00

31 decembrie 2025 : 08:00 – 18:00

1 ianuarie 2026 : ÎNCHIS

2 ianuarie 2026 : 10:00 – 22:00

Cinegold

24 decembrie 2025 : 11:00 – 19:00

25 decembrie 2025 : 15:00 – 24:00

26 decembrie 2025 : 11:00 – 24:00

27 – 30 decembrie 2025 : 11:00 – 24:00

31 decembrie 2025 : 11:00 – 19:00

1 ianuarie 2026 : 15:00 – 24:00

2 ianuarie 2026 : 11:00 – 24:00

Mai multe informații despre eveniment și program pot fi găsite pe site-ul Promenada Sibiu, precum și pe paginile de Instagram și Facebook ale centrului comercial.

Despre Promenada Sibiu

Centrul comercial Promenada Sibiu, deținut de fondul de investiţii NEPI Rockcastle, și-a deschis porțile pentru sibieni pe 14 noiembrie, la ora 10:00. Situat pe Str. Lector, nr 1-3, în zona centrului vechi al Sibiului, cel mai nou centru comercial din oraș propune o experiență nouă, premium, de cumpărături și petrecere a timpului liber, aducând elemente unice de arhitectură, branduri în exclusivitate și concepte noi de magazine, dar și opțiuni multiple de petrecere a timpului liber.

Cu o suprafață închiriabilă de 42.200 de metri pătrați, centrul comercial găzduiește peste 150 de magazine și spații comerciale, ce acoperă toate categoriile de produse și servicii, cel mai nou concept de hypermarket Kaufland, cinematograful CineGold, cu 9 săli, peste 2.600 mp de food court si 1600 locuri de parcare.

Promenada Sibiu aduce în exclusivitate, sub acelaşi acoperiş, unele dintre cele mai mari reprezentanțe ale magazinelor de fashion, încălţăminte şi accesorii din țară, printre care: Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho, Sinsay, Guess, Levi’s, Nissa, 4F, Mango, Tommy Hilfiger, Vagabond, US Polo ASSN, Grid, Sport Vision si Buzz. Pentru înfrumusețare și îngrijire, vizitatorii vor putea alege din ofertele mult așteptatelor magazine Sephora, MAC, iar pentru cadouri prețioase vor putea alege dintre bijuteriile brandului Kultho.

În luna octombrie a acestui an, Promenada Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel access la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.