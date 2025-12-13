românia îngheață pensiile și salariile: bulgaria și germania le majorează, elveția o introduce pe a 13-a, iar ungaria pe a 14-a

Pensiile românilor rămân înghețate și în 2026, după ce indexarea programată pentru 1 ianuarie 2025 nu a mai fost acordată. Guvernul pregătește o nouă ordonanță „trenuleț”, care va include atât înghețarea pensiilor, cât și a salariilor bugetarilor pentru anul viitor, pe fondul deficitului bugetar foarte mare.

Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, care a explicat că menținerea pensiilor la nivelul actual este una dintre măsurile asumate de România în relația cu Comisia Europeană și creditorii internaționali.

„Nivelul de salarizare, deci pensiile și salariile nu vor scădea, dar nu se vor majora. Aceasta este programarea în momentul de față și toate calculele legate de reducerea deficitului se bazează pe această măsură”, a declarat premierul.

Pensiile, sub presiunea inflației

Potrivit datelor oficiale, 4.692.612 pensionari erau înregistrați în România în octombrie 2025, iar pensia medie era de 2.818 lei. Din cauza anulării indexării cu inflația, valoarea punctului de referință rămâne la 81 de lei, deși ar fi trebuit să crească la aproximativ 88 de lei.

Cum punctul de pensie va rămâne înghețat, veniturile pensionarilor nu vor crește nici în 2026, iar o eventuală majorare este luată în calcul abia din 2027, în funcție de evoluția bugetară. Dintre cei peste 4 milioane de pensionari, doar aproximativ 900.000 au venituri de circa 3.600 de lei pe lună.

Coșul minim de consum depășește clar pensia medie

În același timp, valoarea coșului minim de consum a crescut anul acesta cu 920 de lei, ajungând la 4.322 de lei. Din această sumă:

1.500 de lei sunt alocați chiriei

805 lei pentru alimente

439 lei pentru cheltuielile cu locuința

doar 76 de lei pentru sănătate

În realitate, cheltuielile lunare cu sănătatea pentru un pensionar variază între 100 și 400 de lei, în funcție de afecțiuni și de medicamentele necompensate. Practic, un pensionar din România ar avea nevoie de:

circa 4.500 de lei lunar , dacă locuiește în propria casă

între 6.000 și 6.800 de lei, dacă plătește chirie

pentru a acoperi cheltuielile curente și tratamentele medicale.

Ce fac vecinii României

În timp ce România îngheață pensiile, alte state europene merg pe majorări sau plăți suplimentare, scrie Gândul.

🔹 Bulgaria va crește pensiile cu 7,6% de la 1 iulie 2026, conform „regulii elvețiene”. Pensia medie va ajunge la 2.753 de lei, iar coșul minim de consum pentru o persoană din Sofia este de aproximativ 3.338 de lei, cu aproape 1.000 de lei mai puțin decât în România.

Ungaria a majorat pensiile cu 3,2%, până la 2.915 lei, și a plătit și în acest an a 13-a pensie. Guvernul de la Budapesta pregătește introducerea cele de-a 14-a pensii, care ar urma să fie acordată anual celor 2,5 milioane de pensionari.

Germania a adoptat un pachet controversat de pensii, prin care, de la 1 ianuarie 2026, pensia va reprezenta 48% din salariul mediu. O pensie de 1.500 de euro ar urma să crească cu 350 de euro pe an. Pensia medie în Germania este de aproximativ 2.100 de euro, suficientă pentru acoperirea costurilor lunare estimate la 980–1.150 de euro, fără chirie.

Elveția introduce a 13-a pensie lunară, într-un sistem bazat pe trei piloni. Pensia medie este de aproximativ 1.853 de franci elvețieni (circa 1.980 de euro), iar cheltuielile lunare pentru o persoană singură sunt estimate la 1.542 de franci. Deși costul vieții este ridicat, pensionarii elvețieni reușesc să-și acopere cheltuielile curente.