sportul de masă, promovat la cisnădie: ce mesaj a transmis ruxandra cibu deaconu după gala sportului

Evenimentul, organizat cu sprijinul administrației locale, a evidențiat implicarea copiilor în activitățile sportive și rolul cluburilor și asociațiilor din Cisnădie. „Entuziasmul și bucuria acestor copii ne arată cât de important este sportul pentru comunitate”, a transmis Ruxandra Cibu Deaconu într-o postare publică.

Un exemplu concret de proiect derulat la nivel local este introducerea șahului în școlile din Cisnădie, activitate desfășurată gratuit pentru elevi. Programul este susținut cu sprijinul Corinei Moldovan, președinta clubului Logismart, și este considerat un model ce ar putea fi extins și în alte localități din județul Sibiu.



În cadrul Galei Sportului au fost premiați sportivii din Cisnădie pentru rezultatele obținute și pentru implicarea lor, organizatorii subliniind importanța sportului de masă în educația și dezvoltarea copiilor.