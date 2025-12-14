atac armat într-o universitate de elită din sua: 2 morți și mai mulți răniți / video

Un atac armat produs sâmbătă în clădirea de inginerie a Universității Brown, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din Statele Unite, a provocat moartea a cel puțin două persoane, iar alte opt au fost rănite, au anunțat autoritățile locale.

Primarul orașului Providence, Brett Smiley, a declarat că suspectul este în continuare căutat, iar ancheta este în plină desfășurare, potrivit Associated Press.

Campusul, blocat timp de peste două ore

Împușcăturile au avut loc în a doua zi a examenelor finale, iar poliția a percheziționat clădirile din campusul Ivy League mai bine de două ore după declanșarea incidentului.

Autoritățile au instituit o măsură de „adăpostire la fața locului”, iar locuitorii din apropierea campusului au fost îndemnați să rămână în interior și să nu se deplaseze până la ridicarea alertei.

Suspectul, descris de poliție

Potrivit lui Timothy O’Hara, șef adjunct al poliției din Providence, suspectul este un bărbat îmbrăcat complet în negru, care a fost văzut părăsind clădirea imediat după atac.

Inițial, oficialii universității au transmis studenților și personalului că un suspect se află în custodie, însă ulterior au revenit asupra informației, precizând că nu a fost reținut niciun atacator, iar căutările continuă.

Primarul a confirmat că o persoană a fost reținută temporar, dar s-a stabilit ulterior că nu are nicio legătură cu atacul.

Împușcăturile s-au produs în apropierea clădirii Barus & Holley, un complex de șapte etaje care găzduiește Facultatea de Inginerie și Departamentul de Fizică ale universității. Potrivit informațiilor oficiale, clădirea include peste 100 de laboratoare, săli de curs și birouri.

John Goncalves, membru al Consiliului local din Providence, a transmis un mesaj de solidaritate cu comunitatea universitară:

„Încă primim informații, dar le spunem oamenilor să-și închidă ușile și să rămână vigilenți. Ca absolvent al Brown și ca reprezentant al acestei zone, sunt profund îndurerat.”

Și președintele Donald Trump a reacționat, afirmând că a fost informat despre incident:

„Dumnezeu să binecuvânteze victimele și familiile victimelor.”

Autoritățile avertizează că informațiile sunt preliminare, iar bilanțul victimelor ar putea fi actualizat pe măsură ce ancheta avansează. Poliția continuă căutările pentru identificarea și prinderea suspectului.