dorinel munteanu pune sare pe rană și explică schimbările de la pauză: “am fost nemulțumit de anumiți jucători”

Noul antrenor al lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu s-a declarat nemulțumit de evoluția unor jucători sibieni în prima repriză a meciului cu Universitatea Craiova.

Trei dintre jucătorii de care Măldărășanu a ținut cu dinții în ultimele sezoane, Biceanu, Bejan și Buș l-au nemulțumit pe Dorinel Munteanu, care i-a schimbat la pauza meciului cu Universitatea, când ”juveții” aveau 2-0.

”E clar că am fost nemulțumit de anumiți jucători, de-asta am făcut trei schimbări. Jucătorii trebuie să înțeleagă șansa care le-o dau să încep meciul cu ei, nu este o amenințare, peste tot se întâmplă așa. Sunt convins că avem calitate, dar, pe lângă calitate și valoare, trebuie și alte lucruri ca să câștigi un joc. Eu vreau să merg pe continuitate. Dacă ei vor răspunde bine, nu vreau să schimb nimic, vreau să îmbunătățesc. Cine poate, poate, cine nu, nu poate. Vom vedea după meciul cu Petrolul ce vom aduce, cine va pleca. Mai avem multe etape, sunt convins că voi salva echipa și voi crea o echipă puternică”, a declarat Dorinel Munteanu la flash-interviuri, după înfrângerea cu Universitatea.

”Va fi care pe care”

Dorinel Munteanu acuză absențele importante din echipă pentru ultimul meci oficial al anului, cel cu Petrolul Ploiești.

”Sigur, n-am stat noi foarte bine în teren în prima repriză cu Craiova, dar le-am fost egali adversarilor, mai ales în repriza a doua. Dacă marcam în a doua repriză la ocaziile avute, poate alta era situația, dar sunt obligat să iau tot ce e mai bun din acest joc. Am avut doar trei zile la dispoziție, mi-am dorit foarte mult să câștigăm. Mergem în continuare, avem ultimul meci din acest an, cu Petrolul, suntem obligați să-l câștigăm, chiar dacă îmi lipsesc foarte mulți jucători, sunt accidentări, cartonașe…. S-au adunat cam multe, dar trebuie să găsesc soluția, de-asta sunt aici. Nu va fi ușor, și Petrolul este în criză, va fi care pe care” a mai declarat fostul internațional.