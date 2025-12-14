fc hermannstadt anunță schimbări masive în iarnă: “se va pune totul la punct

Președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae anunță că sibienii vor regla toate problemele în iarnă și echipa va avea revirimentul mult așteptat.

Conducerea lui FC Hermannstadt caută întăriri în pauza de iarnă, care să aducă un plus în jocul echipei. Conducătorul sibienilor, Daniel Niculae spune că este evident faptul că este nevoie de întăriri.

”Vine pauza de iarnă, în care se vor pune cu siguranță la punct multe lucruri, cât timp suntem pe penultimul loc, nu pot spune că sunt confortabil. Am mare încredere în tot ce înseamnă Hermannstadt că o vom scoate la capăt și ne vom ridica din această poziție. Sibiul nu e de penultimul loc, e un lot echilibrat valoric și locul nostru e mult mai sus. Decizia de a îl numi pe Dorinel a fost a conducerii clubului, are tot suportul nostru, suntem alături de el până la capăt. E clar că avem nevoie și de forțe proaspte, împreună cu Dorinel vom alege soluțiile care să aducă o îmbunătățire atât a lotului cât și a jocului” a spus Daniel Niculae la Digi Sport.

Oficialul lui FC Hermannstadt spune că se va construi în iarnă, plecând de la lucrurile bune arătate de echipă în repriza a doua a meciului cu Craiova, când sibienii au echilibrat jocul. ”Avem multe lucruri de pus la punct, mai avem o etapă contra Petrolului și sperăm să câștigăm. Am arătat și lucruri bune pe teren, ne-am ridicat pe alocuri la nivelul Craiovei, poate i-am și dominat, deși sunt o echipă foarte bună care ne reprezintă bine în Europa, trebuie să începem să clădim și să câștigăm puncte. Locul nostru nu este aici, dar fără muncă nu putem evada de pe penultimul loc” a mai punctat Niculae.

FC Hermannstadt nu a mai câștigat de 10 etape și este pe penultimul loc, cu doar 12 puncte din 20 de jocuri.