masacru pe o plajă celebră din sydney: cel puțin 10 morți și zeci de răniți / video

Cel puțin zece persoane au fost ucise, iar alte minimum 12 au fost rănite, duminică, în urma unui atac armat pe plaja Bondi din Sydney, unde doi indivizi au deschis focul asupra mulțimii. Incidentul s-a produs în timpul unui eveniment care marca festivalul evreiesc Hanuka, potrivit informațiilor transmise de autorități și preluate de Reuters și BBC.

Poliția din statul New South Wales a anunțat că operațiunea este în desfășurare și a cerut populației să evite zona.

„Operațiunea poliției este în curs și continuăm să îndemnăm oamenii să evite zona", au transmis autoritățile într-o postare oficială.



Doi suspecți, reținuți de poliție

Potrivit poliției australiene, două persoane se află în custodie, după ce au fost raportate focuri de armă și numeroși răniți pe una dintre cele mai cunoscute plaje din Australia.

Surse citate de BBC arată că doi polițiști ar fi fost răniți, însă gravitatea leziunilor nu este, deocamdată, cunoscută.

Posturile de televiziune Sky News și ABC au difuzat imagini dramatice de la fața locului, cu oameni întinși pe nisip, în timp ce echipajele de intervenție acordau primul ajutor.

„Am văzut cel puțin 10 persoane pe pământ și sânge peste tot”, a declarat pentru presa locală Harry Wilson, un martor în vârstă de 30 de ani.

Atacul a avut loc în timpul unui eveniment de Hanuka

Alex Ryvchin, co-director executiv al Consiliului Executiv al Comunității Evreiești din Australia, a declarat pentru Sky News că atacul s-a produs în timpul unui eveniment public care celebra Hanuka, festival care a început la apusul soarelui.

„Aceasta este comunitatea evreiască la cel mai bun nivel, reunindu-se pentru a marca un eveniment fericit. Dacă am fost ținta în mod deliberat, este ceva ce niciunul dintre noi nu și-ar fi putut imagina. Este îngrozitor”, a spus Ryvchin, precizând că un consilier media de-al său a fost rănit.

Scene de haos, surprinse în imagini video

Mai multe videoclipuri apărute pe rețelele sociale arată oameni fugind de pe plajă, în timp ce se aud focuri de armă și sirene ale poliției. Alte imagini surprind doi bărbați imobilizați la sol de polițiști, pe un pod pietonal din apropiere.

Într-un alt videoclip, un bărbat pare să reuşească să îl deposedeze de armă pe unul dintre atacatori, înainte ca poliția să intervină.

Un purtător de cuvânt al premierului australian Anthony Albanese a confirmat situația de securitate:

„Suntem conștienți de o situație de securitate activă la Bondi și îndemnăm persoanele din zonă să urmeze instrucțiunile poliției din New South Wales."



Atac la 11 ani de la un alt episod tragic din Sydney

Atacul de duminică are loc la aproape exact 11 ani de la criza ostaticilor de la cafeneaua Lindt din Sydney, când un singur atacator a ținut captivi 18 oameni timp de 16 ore. Atunci, doi ostatici și atacatorul și-au pierdut viața.

Autoritățile australiene continuă ancheta, iar bilanțul victimelor ar putea fi actualizat în orele următoare, anunță observatornews.ro.