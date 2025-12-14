“neamțul”, debut cu stângul la fc hermannstadt: craiova s-a forțat doar o repriză la sibiu / foto video

La debutul lui Dorinel Munteanu la FC Hermannstadt, sibienii au cedat pe ”Municipal”, scor 0-2 cu Universitatea Craiova. Trupa de pe malul Cibinului ajunge la zece etape fără victorie!

Trei mii de sibieni au venit duminică seara pe ”Municipal”, în speranța că FC Hermannstadt va întrerupe seria neagră de nouă etape fără victorie.

Așa cum anunțase, Dorinel Munteanu a schimbat sistemul de joc cu trei fundași centrali și a mizat pe un 4-3-3, în tentativa de a ține jocul departe de carul sibian.

O surpriză a fost titularizarea în premieră în acest sezon a lui Căpușă pe postul său de bază, fundaș dreapta, în detrimentul lui Antwi. Față de ultimul meci, de la U Cluj, au mai rămas titulari doar Căbuz, Karo, Biceanu, Albu și Chițu.

Sibienii au început mai curajos, Buș a reluat cu capul după un minut, dar mult pe lângă poarta oltenilor. FC Hermannstadt are însă mari lacune la construcție în acest sezon și o defensivă lentă și șubredă.

După doar 15 minute, craiovenii au deschis scorul la o centare din flancul stâng, Al Hamlawi a țâșnit de lângă Bejan și a marcat cu o lovitură de cap. Portarul sibienilor, Căbuz ezită în minutul 27, dar Matei nu profită.

Craiova se desprinde în minutul 30, după o nouă gafă în lanț în defensiva sibiană, Căpușă deviază cu capul pe spate într-un meleu, Bairam vine din spate și înscrie din 2 metri.

Sibienii sunt în stare de șoc, fără flux de joc, Căbuz dă emoții în final de repriză, când scapă o centrare.

Cum era de așteptat, Dorinel Munteanu încearcă o resuscitare a echipei sale și apelează la o triplă schimbare la pauză, mizând pe Oroian, Issah și Gjorgjievski.

Chițu are prima mare ocazie a sibienilor în minutul 50, când a scăpat singur cu portarul din unghi, dar este blocat de Isenko.

Intră și L. Stancu în minutul 63. Antrenororul sibienilor, Dorinel Munteanu ia și el galben pentru proteste.

Gjorgjievski scapă singur din ofsaid, dar se împiedică singur în minge, imagine a neputinței totale din ofensiva sibiană.

Craiova a stat la cutie, preferând să țină de rezultat, dar a avut o contră rapidă în minutul 75, când Ntim a scăpat singur, dar Căbuz a intervenit salutar.

Abia revenit după o suspendare de două etape, căpitanul Neguț atacă o minge trimisă de sibieni din fair-play către portarul Craiovei și încinge spiritele. Sibienii puteau primi un penalty în minutul 87, când Oroian a fost călcat în careu, dar VAR-ul nu a intervenit să îl cheme pe centralul Coza.

Oroian are și el o jumătate de ocazie, dar trage în brațele portarului spre final. Universitatea se impune cu 2-0, după un meci dominat clar.

Cu 12 puncte din 20 de etape, sibienii rămân penultimii în clasament, cu doar un punct peste ultima clasată, Metaloglobus.

FC Hermannstadt: Căbuz – Căpușă (Batista 85), Karo, Bejan (Issah 46), Ciubotaru – Biceanu (Oroian 46), Albu, Jair (Stancu 63) – Chițu, Buș (Gjorgjievski 46), Neguț.