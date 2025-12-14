peste 1.000 de animale de rasă, expuse la sibiu: iepuri uriași, porumbei spectaculoși și cocoși deosebiți - ”e spectaculos!” / video foto

Sibienii au luat cu asalt expoziția de păsări, porumbei ornamentali și iepuri de rasă, organizată la Mondex. Pentru prima dată, cele trei ramuri majore ale creșterii animalelor de rasă, respectiv păsări, porumbei și iepuri, au fost reunite într-o singură expoziție, spre bucuria publicului de toate vârstele.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Expoziția a făcut deliciul vizitatorilor, copiii fiind printre cei mai entuziasmați la vederea iepurilor uriași, a porumbeilor cu un colorit spectaculos și a cocoșilor de rasă. Pe lângă admirarea exemplarelor, sibienii au avut posibilitatea să achiziționeze pui de prepeliță, găini de rasă, dar și alte păsări selecționate.

„Este prima expoziție la acest standard în Sibiu. De când știu eu că se organizează astfel de evenimente, pot spune că este extraordinar de frumoasă. Sunt crescător de porumbei și, normal, îmi plac în mod special, mai ales rasele de rolleri și poștali”, a spus Gheorghe, unul dintre vizitatori.

Organizatorii spun că este prima ediție în care toate cele trei secții sunt reunite. „Este prima ediție în care porumbeii, găinile și iepurii sunt expuși împreună. În anii trecuți, expozițiile se organizau separat. Avem peste 1.000 de animale expuse, iar fiecare rasă are un campion desemnat de arbitri autorizați. Se acordă premii constând în cupe și produse”, a declarat Ion Stoica, organizatorul expoziției.

La secțiunea porumbei sunt expuse nu mai puțin de 47 de rase, iar prețurile animalelor diferă în funcție de exemplar și calitatea acestuia, pornind de la 100 de lei și ajungând până la 1.000 de lei. Până la orele amiezii, expoziția a fost vizitată de peste 300 de persoane.

Expoziția atrage și expozanți din alte județe. Adelin și Denis, veniți din Arad, participă atât ca expozanți, cât și ca arbitri. „Facem parte din asociația din Arad și am adus un efectiv de aproximativ 150 de păsări, atât de talie mare, cât și de talie mică, în mai multe varietăți de culoare”, a spus Denis.

În cadrul expoziției există și o zonă special amenajată pentru păsările scoase la vânzare. „Prețurile diferă în funcție de calitate, varietatea de culoare și rezultatele obținute în competiții. Ele pornesc de la 200 de lei și pot ajunge până la 1.000–1.500 de lei pentru un exemplar deosebit”, a explicat Adelin.

Expoziția zonală a păsărilor, iepurilor și porumbeilor de rasă pură este organizată de Asociația Județeană a Crescătorilor de Păsări și Animale Mici Sibiu, cu sprijinul Direcției Agricole Județene Sibiu, și are loc în perioada 13–14 decembrie 2025, la sediul din strada Fundătura Lânii nr. 22 (Mondex).

Printre rasele de păsări expuse se numără: Brahma, Orpington, Sussex, Wyandotte, Plymouth, Australorp, Marans, La Bresse, Araucana (cu ouă verzi, fără colesterol), Olandeze Motate, diverse rase pitice, dar și rațe.

Expoziția mai poate fi vizitată duminică, până la ora 14:00.