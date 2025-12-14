protestele pentru justiție continuă la sibiu: oamenii se adună din nou în piața huet

Protestele pentru o justiție curată continuă la Sibiu. După ce, aseară, oamenii adunați în Zona liberă de corupție din Piața Huet au scandat în repetate rânduri „Mâine, la 7!”, manifestanții au anunțat că se vor reîntâlni și diseară, de la ora 19, în același loc.

Organizatorii spun că este vorba despre un protest pașnic, care se desfășoară în solidaritate cu manifestațiile din întreaga țară și care are ca scop apărarea independenței justiției și cererea unor modificări clare ale Legilor Justiției.

Mesajele transmise de organizatori subliniază că protestul de la Sibiu face parte dintr-o mişcare națională, declanșată după recente dezvăluiri privind funcționarea sistemului judiciar.

„Protestul nostru pașnic pentru o justiție curată este protestul întregii Românii în zilele acestea”, transmit organizatorii, care vorbesc despre o mobilizare civică fără precedent, susținută inclusiv de magistrați.

Aceștia amintesc de documentarul Recorder, de pozițiile publice ale unor judecători și de faptul că peste 700 de magistrați și-au exprimat solidaritatea cu demersurile pentru adevăr și reformă.

VEZI ȘI: Protest la Sibiu pentru susținerea integrității justiției: peste 200 de oameni pașnici în Piața Huet / video foto

Protestatarii din Sibiu anunță că se alătură celor peste 100.000 de semnatari ai petiției inițiate de Declic și Funky Citizens, prin care se solicită modificarea Legilor Justiției. Printre principalele cereri se numără:

oprirea practicii prin care președinții instanțelor pot muta judecătorii de la un complet la altul;

numiri și promovări în magistratură exclusiv pe criterii de competență;

limitarea atribuțiilor președinților de instanțe;

revenirea anchetării magistraților la parchetele obișnuite;

reducerea atribuțiilor Consiliului Superior al Magistraturii;

scoaterea Inspecției Judiciare de sub controlul CSM;

demisia unor șefi din sistemul judiciar și din Guvern, printre care șefa CSM, Lia Savonea, ministrul Justiției, ministrul de Interne, șeful DNA și procurorul general.

Protestul este programat diseară, de la ora 19, în Piața Huet, iar organizatorii îi invită pe sibieni să participe pașnic, cu mesaje și pancarte, pentru a susține o justiție independentă și funcțională.