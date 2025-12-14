un jucător al sibiului critică arbitrajul după 0-2 cu craiova: ”penalty nu a văzut să dea”

Atacantul lui FC Hermannstadt, Cristi Neguț a acuzat faptul că sibienii nu au primit un penalty în minutul 88 al meciului cu Universitatea Craiova, când Oroian a fost călcat în careu.

FC Hermannstadt a cedat duminică la Sibiu, 0-2 cu Universitatea Craiova și sibienii au ajuns la 10 etape fără victorie.

Atacantul sibienilor, Cristi Neaguț a acuzat și el faza din finalul meciului, la care centralul Coza nu a dictat nimic, iar VAR nu a intervenit.

”Penalty nu a văzut să dea în minutul 88, a zis în camera VAR că l-a călcat accidental. Păi accidental e imprudență, nu e penalty? La Metaloglobus m-a călcat accidental, mi-a dat penalty. Dacă îi rupea piciorul lui Oroian în careu, ce făcea?. Nu a vrut să dea, suntem echipă mică, nu te ajută nimeni” a declarat Neguț la finalul jocului cu Universitatea.

Foto: Adrian David

Neguț a încasat galben, după ce a provocat un mic conflict, atacând o minge trimisă de un coleg al său din fair-play spre portarul Craiovei.

”Portarul lor a încercat să tragă de timp încă din minutul 60, o pepelea, o ținea, am urmărit acea minge și am vrut să îi sperii puțin. După, cei d ela Craiova m-au îmbrâncit acolo, trebuia să le dau mingea, practic nu am făcut nimic, mi-a dat galben și acum sunt suspendat și meciul care vine. Mi-a dat galben că trebuia el să potolească faza” a spus Neguț la flash-interviu.

Președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae a taxat gestul lui Cristi Neguț, care va fi din nou suspendat din vina lui, după cartonașul roșu din jocul cu Oțelul. ”Sunt supărat pe oricare jucător care ia galbene pentru proteste și prostii, nu pentru faze de joc. Toată lumea e supărată pe el!” a anunțat conducătorul lui FC Hermannstadt.