verificări ample la sibiu: biblioteci, spitale și hoteluri din sibiu, cu deficiențe la acces pentru persoane cu dizabilități

Inspectorii sociali ai Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Sibiu au făcut verificări privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la un mediu accesibilizat, în unități publice și private din județul Sibiu. Mai multe biblioteci, hoteluri și spitale au fost găsite cu nereguli și au primit avertismente.

În cadrul campaniei AJPIS au fost controlate două unități spitalicești cu paturi, trei biblioteci publice și patru hoteluri. Inspectorii au verificat condițiile de acces, de la parcări, rampe și căi de intrare în clădiri, până la coridoare, uși interioare, grupuri sanitare, lifturi, ghișee de relații cu publicul și recepții. De asemenea, au fost analizate paginile de internet ale instituțiilor, existența sistemelor de ghidaj acustic și tactil, a sistemelor de avertizare vizuală și sonoră, precum și disponibilitatea personalului sau a interpretului mimico-gestual pentru asistarea persoanelor cu dizabilități.

Pentru unitățile spitalicești au fost verificate inclusiv coridoarele, astfel încât acestea să permită transportul pacienților cu targa, precum și modul de dispunere a paturilor în saloane, pentru a asigura accesul inclusiv pacienților care folosesc cărucioare rulante. În cazul bibliotecilor publice, inspectorii au urmărit adaptarea intrărilor, amplasarea rafturilor și a meselor de studiu, existența unor secții cu carte în formate accesibile și disponibilitatea unui însoțitor pentru persoanele cu dizabilități. La hoteluri au fost verificate camerele adaptate, precum și existența pavajelor sau covoarelor tactile care să marcheze intrarea și zona recepției.

„În paralel, activitatea inspectorilor sociali s-a concentrat și pe acordarea de consiliere și informare a entităților inspectate cu privire la prevederile legislative din domeniul accesibilizării”, se arată în raportul AJPIS.

Deficiențe la biblioteci, hoteluri și spitale

În urma controalelor, au fost identificate deficiențe privind accesibilizarea mediului fizic, informațional și comunicațional la opt dintre entitățile verificate, cele mai multe probleme fiind constatate la spitale, hoteluri și la patru biblioteci.

Deficiențele au vizat în special lipsa sistemelor de ghidaj acustic și a hărților tactile, neadaptarea paginilor de internet, lipsa interpretului mimico-gestual, absența suprafețelor de avertizare tactilo-vizuale, semnalizarea necorespunzătoare a locurilor de parcare și numărul insuficient de camere adaptate pentru utilizatorii de fotolii rulante.

Fără sancțiuni contravenționale

Pentru remedierea problemelor constatate, inspectorii sociali au dispus 51 de măsuri, care vizează accesibilizarea mediului fizic, informațional și comunicațional. „Până la data redactării acestui material, 25 dintre deficiențe au fost remediate, iar pentru 26 de situații măsurile se află în curs de îndeplinire, cu respectarea termenelor stabilite. Nu au fost identificate situații care să impună aplicarea de sancțiuni contravenționale, inspectorii axându-se în principal pe consilierea și informarea entităților verificate”, se arată în raportul AJPIS.

Tot în anul 2025, activitatea de control a inspectorilor sociali s-a concentrat și pe asigurarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă în spațiile comerciale și restaurante, precum și pe accesibilizarea mediului informațional și comunicațional. Astfel, au fost verificați 49 de operatori economici, precum și o universitate, o bancă și o instituție publică, fiind efectuate controale inclusiv în intersecții și la treceri de pietoni.

În aceste cazuri au fost dispuse 130 de măsuri pentru remedierea deficiențelor, vizând în special asigurarea accesului neîngrădit pentru utilizatorii de scaun rulant, montarea sistemelor de avertizare sonoră la ușile de acces și semnalizarea acestora prin pictograme specifice. Până în prezent, 123 dintre deficiențele constatate au fost remediate, iar șapte se află în curs de remediere, în termenele stabilite de inspectorii sociali.