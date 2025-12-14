viceprimarul sibiului, helmut lerner, și-a luat doar 8 zile de concediu în 2025. motivul: „volum ridicat de muncă”

Viceprimarul municipiului Sibiu, Helmut Lerner, a beneficiat în acest an de doar 8 zile de concediu de odihnă, dintr-un total de 28 la care avea dreptul, motivul fiind volumul mare de activitate. Cele 20 de zile rămase neefectuate vor putea fi efectuate în anul 2026, dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat de Consiliul Local Sibiu.

Potrivit documentației supuse aprobării consilierilor locali la ședința ordinară de la finalul lunii decembrie, viceprimarul s-a aflat în imposibilitatea efectuării integrale a concediului de odihnă aferent anului 2025. Din evidențele Serviciului Managementul și Integritatea Resurselor Umane reiese că Helmut Lerner a efectuat doar 8 zile de concediu, rămânând cu un sold de 20 de zile neutilizate.

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea efectuării, în cursul anului 2026, a concediului de odihnă neefectuat în 2025. Conform legislației, concediul de odihnă al persoanelor care ocupă funcții de conducere poate fi întrerupt sau reprogramat în mod excepțional, atunci când interesele colectivității locale impun prezența acestora în unitatea administrativ-teritorială.

În astfel de situații, concediul poate fi reluat ulterior, durata acestuia fiind prelungită cu perioada în care a fost întreruptă. În cazul viceprimarului Sibiului, volumul de muncă din 2025 a făcut imposibilă efectuarea integrală a zilelor de concediu.

Decizia finală privind reportarea celor 20 de zile de concediu pentru anul viitor urmează să fie luată de Consiliul Local Sibiu.