vizită nato amânată: șeful forțelor aliate nu mai ajunge la sibiu

Vizita oficială în România a Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, programată pentru săptămâna viitoare, a fost amânată, anunță Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Potrivit MApN, decizia a fost luată ca urmare a unei modificări neprevăzute în programul generalului american, care a fost nevoit să își reconfigureze agenda externă.

Vizita urma să includă Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu, una dintre cele mai importante structuri NATO din România, dar și Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu.

Generalul Alexus G. Grynkewich și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, ar fi trebuit să ajungă marți, 16 decembrie, într-o vizită de lucru la cele două obiective militare strategice.

Prezența celor doi lideri militari la Sibiu ar fi avut o puternică semnificație strategică, subliniind rolul orașului în arhitectura de securitate a NATO pe flancul sud-estic al Alianței.

Vizita va fi reprogramată

Ministerul Apărării precizează că vizita nu a fost anulată, ci reprogramată, generalul Grynkewich exprimându-și intenția de a ajunge în România la începutul anului 2026.

Această deplasare este considerată una prioritară, în contextul consolidării prezenței NATO în regiune și al evoluțiilor de securitate din estul Europei.

Generalul Alexus G. Grynkewich deține două funcții-cheie:

Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR)

Comandant al Comandamentului European al Statelor Unite (USEUCOM)

El este responsabil de conducerea strategică a operațiilor NATO pe întreg teritoriul european, având un rol esențial în coordonarea apărării colective și a măsurilor de descurajare ale Alianței.