a lăsat camionul pentru familie: povestea ramonei, una dintre cele 3 șoferițe de pe autobuzele tursib-ului / video foto

Pentru a fi mai aproape de familie, o sibiancă a lăsat în urmă șofatul pe camion și a ales să lucreze acasă. Ramona Grancea este astăzi una dintre cele trei șoferițe de la Tursib, iar meseria de șofer de autobuz îi aduce împlinire zi de zi.

Ramona are 41 de ani și este una dintre cele trei șoferițe care lucrează în cadrul Tursib, alături de peste 200 de șoferi bărbați. Înainte de a ajunge la volanul autobuzelor din Sibiu, Ramona a lucrat timp de un an ca șofer de camion, însă dorința de a fi mai aproape de familie a determinat-o să caute un loc de muncă mai aproape de casă. „Am fost mai mult plecată departe, iar acest lucru m-a făcut să mă întorc acasă. Mi-am dorit un loc de muncă aproape de familie, să fiu aproape de copii”, a povestit sibianca.

De peste doi ani, Ramona lucrează la Tursib, unde spune că se simte împlinită și apreciată. De la inaugurarea transportului metropolitan, Ramona conduce autobuzele pe ruta Veștem – Șelimbăr – Sibiu, după ce anterior a fost văzută la volan pe mai multe linii din oraș. Meseria de șofer de autobuz îi oferă satisfacția de a transporta oamenii în siguranță la destinație, dar și sentimentul că face parte dintr-o echipă unită. „Sunt foarte mândră de ceea ce fac. Este plăcut și, în același timp, o provocare să lucrezi într-o lume a bărbaților”, a spus Ramona.

Ramona, apreciată de toți călătorii

Și călătorii reacționează pozitiv atunci când o întâlnesc la volan. Ramona își amintește cu emoție un moment petrecut în urmă cu câteva luni, care i-a rămas în suflet. „Eram oprită la semafor, în zona Pieței Rahova. Un domn mi-a făcut semn, am deschis ușa și mi-a oferit un trandafir. A ținut un mic discurs, iar toată lumea l-a aplaudat. Chiar și acum mă emoționez când povestesc”, a spus ea.

Pentrușoferiță, condusul nu este doar un job, ci o adevărată pasiune. „Când sunt la volan sunt foarte fericită și liniștită. Fac totul cu drag, cu dragoste pentru oameni. Aici, în firmă, sunt foarte respectată, iar asta contează enorm, mai ales într-un colectiv format în mare parte din bărbați”, mai spune aceasta.

Copiii Ramonei sunt mândri de mama lor și se bucură ori de câte ori o văd la volanul autobuzului. „Copiii sunt foarte emoționați. Când mă văd spun: «Uite, mama e șofer». Le place foarte mult și, în primul rând, există respect. Această meserie este foarte respectată”, spune ea.

Ramona consideră că a fi femeie într-o meserie dominată de bărbați nu este o slăbiciune, ci un atu. „Nu este o slăbiciune, din contră. Suntem egale cu bărbații și, uneori, putem face această meserie chiar mai bine”, a concluzionat ea.