accident provocat de un șofer băut, în județul sibiu. alt caz depistat la câteva ore distanță

În ultimele 48 de ore, polițiștii sibieni au desfășurat controale intense pe linia siguranței rutiere, constatând 4 infracțiuni la regimul circulației, reținând 36 de permise de conducere.

Dintre acestea, 5 au fost reținute pentru conducere sub influența alcoolului și 13 pentru depășirea vitezei regulamentare cu peste 50 km/h. În cadrul acțiunii au fost aplicate peste 700 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 270.000 de lei, dintre care 199 pentru viteză.

Unul eveniment rutier soldat cu dosar penal a fost înregistrat în cursul zilei de sâmbătă, 13 decembrie, în jurul orei 22:30, în localitatea Florești. Atunci, polițiștii au constatat că un autoturism condus de un localnic de 36 de ani a părăsit partea carosabilă, fiind avariat. Totuși, testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un alt incident a avut loc o zi mai târziu, pe 14 decembrie, în jurul orei 04:30, în localitatea Sadu. Acolo, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.