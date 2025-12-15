apus de soare de poveste peste sibiu: cer limpede, culori puternice și munții făgăraș în toată splendoarea / video foto

Luni seară, Sibiul a fost martorul unui apus de soare spectaculos, care a transformat cerul într-un amestec intens de roz, portocaliu și mov. Dârele lăsate de avioane au fost luminate de ultimele raze ale soarelui, desenând linii dramatice deasupra orașului și creând un peisaj rar întâlnit.

Centrul istoric, cu turnurile bisericilor și acoperișurile vechi, a fost scăldat într-o lumină caldă, în timp ce, spre periferie, orașul se pregătea de noapte sub un cer care părea desprins dintr-un tablou. Pentru câteva minute, agitația zilnică a părut să se oprească, iar mulți sibieni au scos telefoanele pentru a surprinde momentul.

Apusul de luni seară a fost unul dintre acele momente simple, dar puternice, care amintesc de frumusețea orașului și de farmecul iernii la Sibiu — o seară obișnuită transformată într-un spectacol natural memorabil.

De ce sunt apusurile atât de clare și spectaculoase în decembrie, la Sibiu

Apusurile intense și extrem de clare, precum cel surprins luni seară la Sibiu, sunt frecvente în luna decembrie și au o explicație strict legată de condițiile atmosferice specifice sezonului rece.

În această perioadă, aerul este mult mai uscat și mai curat, mai ales în zilele fără ceață sau precipitații. Temperaturile scăzute reduc cantitatea de vapori de apă din atmosferă, iar poluarea este dispersată mai eficient, ceea ce duce la o vizibilitate foarte bună și la culori mult mai bine definite pe cer.

Un alt factor important este unghiul foarte jos al soarelui în lunile de iarnă. În decembrie, soarele apune mai devreme și „străbate” un strat mai gros din atmosferă. Lumina este astfel filtrată mai puternic, iar culorile calde – roșu, portocaliu, roz – devin dominante, în timp ce albastrul este estompat.

La Sibiu, aceste efecte sunt amplificate și de poziționarea orașului în depresiune, dar și de prezența Munților Făgăraș în fundal, care contribuie la stabilitatea aerului în anumite seri senine.

De aceea, cerul capătă nuanțe uniforme, iar contururile clădirilor și ale reliefului devin extrem de clare.