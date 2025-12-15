bugetul sibiului, rectificat: milioane de lei în plus pentru transport public, școlii, spitale și cultură

Consiliul Local Sibiu va analiza un proiect de hotărâre prin care se propune rectificarea bugetului municipiului, adică ajustarea veniturilor și cheltuielilor în funcție de banii încasați până acum.

Primăria Sibiu a încasat mai mulți bani decât se estimase inițial, în special din impozite și taxe locale. Acest lucru permite alocarea de fonduri suplimentare pentru mai multe domenii importante ale orașului. proiectul de hotărâre urmează să fie supus votului consilierilor locali la finele lunii decembrie.

Unde merg banii în plus

Prin rectificarea bugetară, municipalitatea propune alocarea unor sume suplimentare către domenii esențiale pentru funcționarea orașului: 1,1 milioane de lei vor merge către asistența socială, pentru plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, 10 milioane de lei sunt destinați bunurilor și serviciilor publice, precum întreținerea și utilitățile, iar 21,2 milioane de lei vor fi alocați transporturilor, tot pentru cheltuieli de funcționare.

Pentru școli, se propune redistribuirea a 31.000 lei între unitățile de învățământ, pentru asigurarea hranei și suplimentarea bugetului cu 109.000 lei, proveniți din contribuțiile elevilor, bani care vor fi folosiți tot pentru cheltuieli legate de internate, cămine și cantine.

Fonduri suplimentare pentru sănătate

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu va primi 38.000 lei în plus, bani proveniți din donații și sponsorizări, care vor fi folosiți pentru bunuri și servicii necesare activității medicale.

Și instituțiile de cultură au înregistrat venituri mai mari. Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu va avea un buget mai mare cu 848.000 lei, din vânzarea de bilete și alte activități, iar Casa de Cultură a Municipiului Sibiu va primi 106.000 lei în plus, tot din venituri proprii. Banii vor fi folosiți pentru cheltuieli curente, precum organizarea de spectacole și funcționarea instituțiilor.