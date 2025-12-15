căldură neașteptată la sibiu în următoarele zile: cum se schimbă vremea chiar înainte de crăciun

Meteorologii ANM anunță că vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în județul Sibiu și în alte regiuni ale țării în următoarele zile, însă temperaturile vor scădea semnificativ în apropierea Crăciunului.

În prima parte a intervalului analizat, zilele vor fi mai blânde, cu maxime de peste 10 grade, urmate de o scădere treptată până la valori apropiate de normele climatice.

În județul Sibiu, temperaturile diurne vor atinge până la 10 grade în jurul datei de 19 decembrie, iar minimele nocturne vor oscila între –3 și –1 grad în prima săptămână. După 22 decembrie se va resimți o răcire evidentă, cu maxime de doar 2–3 grade și minime nocturne în jur de –4 grade. Probabilitatea de precipitații va fi redusă inițial, dar va crește ușor în a doua parte a intervalului.

Potrivit Mediafax, situația meteo în restul regiunilor este următoarea:

Banat: Temperaturile maxime vor ajunge la 14 grade la mijlocul perioadei, apoi vor scădea spre 3–4 grade până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni. Minimele nocturne vor coborî de la valori ușor pozitive spre –2 grade. Precipitațiile vor fi mai frecvente după 23 decembrie.

Temperaturile maxime vor ajunge la 14 grade la mijlocul perioadei, apoi vor scădea spre 3–4 grade până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni. Minimele nocturne vor coborî de la valori ușor pozitive spre –2 grade. Precipitațiile vor fi mai frecvente după 23 decembrie. Crișana: Maximele vor urca la circa 13 grade până pe 19 decembrie și vor scădea treptat spre 2–3 grade la finalul perioadei. Nopțile se vor răci progresiv, cu valori medii de –3 grade spre sfârșit.

Maximele vor urca la circa 13 grade până pe 19 decembrie și vor scădea treptat spre 2–3 grade la finalul perioadei. Nopțile se vor răci progresiv, cu valori medii de –3 grade spre sfârșit. Transilvania: Zilele vor fi mai calde până pe 20 decembrie, cu maxime de aproximativ 10 grade, apoi temperaturile diurne vor scădea spre 1–2 grade. Minimele nocturne vor oscila între –5 și –4 grade spre sfârșitul intervalului.

Zilele vor fi mai calde până pe 20 decembrie, cu maxime de aproximativ 10 grade, apoi temperaturile diurne vor scădea spre 1–2 grade. Minimele nocturne vor oscila între –5 și –4 grade spre sfârșitul intervalului. Maramureș: Maxime de 11 grade în zilele de 19–20 decembrie, cu scădere ulterioară spre 2 grade. Minimele nocturne vor coborî la –4 grade la finalul perioadei.

Maxime de 11 grade în zilele de 19–20 decembrie, cu scădere ulterioară spre 2 grade. Minimele nocturne vor coborî la –4 grade la finalul perioadei. Moldova: Maxime ușor peste normal până pe 18 decembrie (9–10 grade), urmate de scădere până la 0–2 grade. Minimele nocturne vor scădea de la 1–3 grade la –5…–3 grade în ultimele zile.

Maxime ușor peste normal până pe 18 decembrie (9–10 grade), urmate de scădere până la 0–2 grade. Minimele nocturne vor scădea de la 1–3 grade la –5…–3 grade în ultimele zile. Dobrogea: Maxime de 11–12 grade până pe 17 decembrie, apoi scădere spre 2–4 grade. Minimele nocturne vor coborî spre –2…1 grad la sfârșit.

Maxime de 11–12 grade până pe 17 decembrie, apoi scădere spre 2–4 grade. Minimele nocturne vor coborî spre –2…1 grad la sfârșit. Muntenia: Zile mai calde decât media perioadei, cu maxime de 11–12 grade până pe 19 decembrie, urmate de scădere spre 2–3 grade. Minimele vor oscila între –3 și 4 grade, cu răcire treptată spre sfârșitul intervalului.

Zile mai calde decât media perioadei, cu maxime de 11–12 grade până pe 19 decembrie, urmate de scădere spre 2–3 grade. Minimele vor oscila între –3 și 4 grade, cu răcire treptată spre sfârșitul intervalului. Oltenia: Maxime de 10–11 grade până pe 19 decembrie, cu scădere ulterioară la 2–4 grade. Minimele nocturne vor fi în jur de –3…–2 grade la final.

Maxime de 10–11 grade până pe 19 decembrie, cu scădere ulterioară la 2–4 grade. Minimele nocturne vor fi în jur de –3…–2 grade la final. La munte: Temperaturile vor fi mai ridicate decât normal la început, cu maxime de 8–9 grade și minime de 0–1 grad, apoi vor scădea treptat, atingând maxime medii de –4…–3 grade și minime de –9…–8 grade.

În general, probabilitatea de precipitații va fi redusă în prima parte a perioadei, dar va crește treptat după 23 decembrie, în special în zonele montane și la nord-est.