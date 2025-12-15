cedo tranșează definitiv cazul judecătorului cristi danileț: românia, condamnată pentru cenzură / video

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis definitiv că România a încălcat dreptul la libertatea de exprimare al fostului judecător Cristi Dănileț.

Hotărârea, anunțată luni, a fost adoptată cu zece voturi pentru și șapte împotrivă în Marea Cameră a CEDO, formată din 17 judecători.

Decizia survine într-un context tensionat pentru justiția română, după apariția documentarului „Recorde”, care a împărțit sistemul judiciar. Aproape 900 de magistrați, printre care și Cristi Dănileț, au semnat un apel comun de solidaritate cu colegii care au depus mărturie în documentarul „Justiție Capturată”.

În același timp, conducerea Curții de Apel, CSM și ÎCCJ a acuzat un plan de destabilizare și decredibilizare a sistemului judiciar.

“Autoritățile române nu au demonstrat clar cum mesajele au perturbat sistemul judiciar sau au afectat demnitatea profesiei. Primul mesaj nu făcea referire la un proces în curs și nu incita la violență. Al doilea mesaj era parte a unei dezbateri publică despre reformele legislative. Autoritățile naționale nu au prezentat motive relevante și suficiente pentru sancțiunea aplicată. Prin urmare, Curtea a constatat încălcarea articolului 10 din Convenție. Statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni, suma de 9.075,44 euro, convertibilă în moneda națională la cursul aplicabil, plus eventualele impozite, pentru cheltuieli și despăgubiri.” se arată în motivarea CEDO

Motivarea CEDO

Curtea a arătat că sancțiunea aplicată de CSM a constituit o ingerință nejustificată în libertatea de exprimare a lui Dănileț.

„Judecătorii au dreptul să se exprime public atunci când democrația sau statul de drept sunt amenințate. Declarațiile în astfel de contexte beneficiază, în general, de un nivel ridicat de protecție”, se arată în decizie.

CEDO a subliniat că mesajele publicate de Dănileț nu au afectat echilibrul dintre rolul său de judecător și dreptul de a se exprima pe teme de interes public. Curtea a decis ca România să plătească reclamantului 9.705,44 euro pentru cheltuieli și onorarii.

Cazul Cristi Dănileț

În 2019, CSM l-a sancționat pe Dănileț cu 5% din salariu pe două luni, acuzând că postările sale pe Facebook ar fi pătat imaginea și onoarea sistemului judiciar și ar fi încălcat obligația de discreție. Curtea Supremă a menținut sancțiunea în mai 2020.

Printre postările contestate se număra și distribuirea unui interviu al prim-procurorului Claudiu Sandu, care critica dur guvernarea PSD pentru presiuni asupra Justiției.

Cristi Dănileț a atacat decizia CSM la CEDO, iar procesul a fost inițial câștigat în februarie 2024. Guvernul Ciolacu a contestat atunci hotărârea prin Ministerul de Externe, dar decizia de luni, 15 decembrie, este definitivă.