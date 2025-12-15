cresc tarifele de intrare în muzeul în aer liber din sibiu: 50 lei biletul pentru adulți 

Complexul Național Muzeal (CNM) Astra a solicitat consilierilor județeni să aprobe, în ultima ședință ordinară din 2025, noile tarife pentru anul viitor. Se va scumpi intrarea în muzeul din Dumbrava Sibiului pentru adulți, pensionari, elevi și studenți, dar va scădea pentru grupuri.

Muzeul Astra pregătește modificarea tarifelor practicate anul viitor. În timp ce prețurile pentru unele servicii vor crește, altele vor scădea sau vor rămâne neschimbate.

Adulții vor plăti, începând cu anul viitor, 50 de lei pentru a intra în muzeu, în prezent prețul unui bilet fiind 35 lei. Se vor mări și tarifele pentru pensionari, de la 15 la 20 lei, dar și pentru elevi și studenți, de la 9 la 10 lei. Prețul unui bilet pentru persoană adultă cu dizabilități ușoare și medii va crește de la 9 la 10 lei.

Pentru grupurile de adulți organizate (minim 20 persoane), prețul crește de la 30 lei la 40 lei/persoană. În cazul grupurilor de elevi sau studenți (minim 20), prețul va scădea de la 7 la 5 lei bilet/persoană. Pentru grupurile de pensionari de minim 20 persoane, prețul va crește de la 13 lei la 15 lei/bilet.

Prețurile pentru evenimente speciale organizate în incinta muzeului în aer liber vor crește de la 50 lei la 70 lei de persoană/zi. De asemenea, prețul unui bilet de acces pentru 3 zile la evenimente speciale va crește de la 90 la 150 lei. Abonații vor plăti 100 lei/3 zile la evenimentele speciale, în loc de 60 lei și se introduce și biletul de 1 zi pentru evenimentele speciale pentru abonați la prețul de 50 lei.

Taxa de utilizare a spațiului în aer liber pentru organizarea de evenimente (mai puțin de 8 ore pe zi) va crește de la 10 lei la 15 lei, iar biletul de intrare se va plăti separat. Taxa pentru organizarea de activități interactive dedicate sectorului corporate în spațiile Muzeului Astra, pentru grupuri de 20 persoane, va rămâne 5.000 lei. Pentru fiecare persoană în plus se va percepe o taxă de 200 lei/persoană și biletul de intrare.

Se vor mări și taxele de la Casa Artelor. Organizarea și desfășurarea cursurilor de certificare – confecționer obiecte artizanale din lemn – va crește de la 1.650 lei la 1.760 lei/curs. Totodată, se va mări și taxa pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de certificare – muncitor constructor bârne, chirpici, piatră de la 150 lei la 160 lei/competență. Sunt introduse noi taxe: 10 lei pe oră pentru atelierul de croitorie de complexitate mică și 20 lei pe oră pentru atelierul de croitorie de complexitate mare. Cursul de formare profesională – manager cultural, de 180 ore, va costa 6.300 lei, iar cursul de formare profesională – muzeograf, va costa 3.800 lei.

La ASTRA FILM, prețul unui bilet pentru adulți va crește de la 10 la 15 lei, iar prețul pentru elevi, studenți și pensionari va crește de la 3 la 5 lei. Sala de la Astra Film va putea fi închiriată cu 250 lei pe oră (utilizare sală cu utilizarea echipamentului de proiecție).