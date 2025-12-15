csu se întoarce acasă: s-au pus în vânzare biletele pentru meciul cu tg. mureș

Manșa tur din optimile Cupei României la baschet masculin, CSU Sibiu – CSM Tg. Mureș se va disputa miercuri, 17 decembrie, de la ora 19.00, în Sala Transilvania.
CSU Sibiu și CSM Tg. Mureș își dispută în dublă manșă calificarea în Final 8-ul Cupei României, programat anul viitor, la Oradea.
Prima manșă a optimilor, CSU – CSM Tg. Mureș se dispută în Sala Transilvania, miercuri, 17 decembrie, de la ora 19.00.
Biletele sunt disponibile pe platforma Bilete.ro, la prețul de 20 lei la Tribunele A și B și de 30 lei la Tribunele C și D. Copiii până în 6 ani au acces gratuit, fără a avea loc asigurat. Sunt disponibile și bilete pentru copii cu loc rezervat, la doar 15 lei.
De la sibieni va lipsi miercuri Zetos, căruia i-a recidivat zilele trecute o entorsă suferită în startul sezonului.
În primul tur al competiției, CSU a eliminat pe CSM Galați, cu o dublă victorie, 79-77 și 103-83.
În campionat, CSM Tg. Mureș stă mai bine, având un bilanț de 6-5, cu care ocupă locul 7. Sâmbătă, mureșenii au câștigat surprinzător la Rm. Vâlcea, în prelungiri.
CSU este pe locul 12 în Liga Națională, cu un bilanț de 4-7, cu șanse mici de a mai prinde play-off-ul.
