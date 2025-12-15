cum se mai simte pietonul strivit de un tir la sibiu: medicii sunt rezervați

Medicii au oferit noi detalii despre starea bărbatului în vârstă de 58 de ani, lovit săptămâna trecută de un TIR în zona aeroportului din Sibiu. Pietonul este în continuare internat pe secția Terapie Intensivă.

Un bărbat a fost lovit, miercuri, de un camion, în timp ce încerca să traverseze neregulamentar Șoseaua Alba Iulia din Sibiu. Omul, cetățean străin, a fost prins sub TIR, fiind nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare. El a fost transportat imediat la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu, fiind operat, iar apoi transferat pe secția ATI.

Starea lui este foarte gravă, iar medicii spun că se află în continuare sub tratament.

„Pacientul se află în stare critică, necesită suport ventilator, monitorizare și tratament de specialitate în Terapie Intensivă”, informează reprezentanții SCJU Sibiu.

