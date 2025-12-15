depozite ilegale de deșeuri din construcții, în vizor la sibiu: prefectul a format o comisie de control

Prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu a emis la 15 decembrie 2025, Ordinul nr. 499, prin care se constituie o comisie mixtă responsabilă cu verificarea depozitării necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din construcții și demolări, la nivelul întregului județ.

Ordinul a fost emis ca urmare a sesizărilor apărute în spațiul public și în mediul comunitar, inclusiv a informațiilor publicate în presa locală, precum și a nemulțumirilor exprimate de cetățeni din localitățile Cristian, Cârța și Bradu, referitoare la existența unor depozitări neconforme de deșeuri în zone neamenajate.

Comisia mixtă de control este coordonată de reprezentantul Instituției Prefectului – Județul Sibiu și este alcătuită din reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu și ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu.

În perioada 18 decembrie 2025 – 18 februarie 2026, comisia va desfășura verificări în teren pentru identificarea depozitării neconforme a deșeurilor din construcții și demolări, a eventualelor încălcări ale legislației în vigoare, precum și a persoanelor fizice sau juridice responsabile.

Concluziile acțiunilor de control desfășurate de Comisia mixtă, precum și măsurile dispuse în urma verificărilor, vor fi înaintate prefectului județului Sibiu și comunicate public printr-un comunicat de presă.

Instituția Prefectului – Județul Sibiu reafirmă importanța respectării legislației în domeniul protecției mediului și își exprimă preocuparea constantă pentru menținerea unui mediu curat și sigur pentru cetățenii județului.

FOTO – Facebook Garda de Mediu Sibiu