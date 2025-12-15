deshumare în cazul rodicăi stănoiu, fost ministru al justiției: procurorii cred că moartea a fost suspectă

Trupul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost deshumat luni, după ce procurorii din Ilfov au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

Corpul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru necropsie, care nu a fost efectuată înainte de înmormântare.

Rodica Stănoiu a decedat pe 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani, acasă, la două zile după externarea de la Spitalul Obregia. Înmormântarea ar fi avut loc rapid și fără slujbă, ceea ce a ridicat semne de întrebare în rândul apropiaților.

Potrivit Mediafax, apropiații fostului ministru au declarat că aceasta ar fi fost internată anterior cu lovituri pe corp și la față, atât la Spitalul Floreasca, cât și la Obregia. De la ultima unitate medicală, ea a fost externată pe semnătura partenerului său, un jurist cu aproximativ 50 de ani mai tânăr.

Dosarul deschis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov urmărește clarificarea circumstanțelor decesului. Ancheta include solicitarea fișelor medicale și a altor documente relevante de la unitățile spitalicești unde Rodica Stănoiu a fost tratată.

După moartea fostului ministru, au ieșit la iveală și alte detalii despre viața sa personală. Rodica Stănoiu nu a avut copii, dar avea doi nepoți însă relația sa cu bărbatul mai tânăr cu 50 de ani a fost discretă și intens comentată în cercurile apropiate. Potrivit surselor, partenerul ar fi exercitat un control strict asupra fostului ministru, inclusiv asupra convorbirilor telefonice și a vieții sociale.

De asemenea, prietenii fostului ministru susțin că Rodica Stănoiu și-ar fi făcut sacrificii pentru a menține relația, apelând frecvent la intervenții estetice.

Recent, partenerul acesteia a fost surprins la un notariat din Sectorul 3, implicat în proceduri legate de moștenirea fostului ministru. Aceasta sugerează că relația lor și averea Rodicăi Stănoiu ar putea fi elemente relevante în ancheta deschisă de procurori.

FOTO: Agerpres